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Жизнь

К затопленной Ялте экстренно отправляют корабли Черноморского флота

Власти Ялты, где произошло затопление, призвали на помощь Черноморский флот. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко, передает РИА Новости.

Ялта после шторма. Крым.
Ялта после шторма. Крым.
Михаил Розенштейн / BSNews.

По словам Павленко, флот выделяет городу военную технику, чтобы эвакуировать людей и доставлять их в пункты обогрева. Она отметила, что развернуто уже три таких пункта.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, что привело к выходу из берегов реки Водопадной и затоплению городских улиц. Власти не исключают риск обесточивания города. Местных жителей эвакуируют.

17 июня сильные ливни обрушились на восток Крыма, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. В регионе ввели режим ЧС, около 20 тысяч человек остались без питьевой воды.

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