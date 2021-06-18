К затопленной Ялте экстренно отправляют корабли Черноморского флота

По словам Павленко, флот выделяет городу военную технику, чтобы эвакуировать людей и доставлять их в пункты обогрева. Она отметила, что развернуто уже три таких пункта.
В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, что привело к выходу из берегов реки Водопадной и затоплению городских улиц. Власти не исключают риск обесточивания города. Местных жителей эвакуируют.
17 июня сильные ливни обрушились на восток Крыма, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. В регионе ввели режим ЧС, около 20 тысяч человек остались без питьевой воды.