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Жизнь

К Земле летит астероид, похожий на Челябинский метеорит

Система «Роскосмоса» засекла астероид, приближающийся к нашей планете. По размерам он сопоставим с Челябинским метеоритом. Однако, ученые призывают не паниковать, пишет РИА Новости.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Летящий к Земле астероид — ничто по сравнению с Тунгусским метеоритом, рассказал астроном Виталий Ромейко

По его словам, подобные объекты падают на Землю достаточно часто, как правило в океан. Кроме того, современные спутники способны засечь астероид и определить вероятное место падения.

Ромейко подчеркнул, что такие метеориты, как Челябинский, могут падать раз в десять лет, а как Тунгусский — гораздо реже.

Чаще всего космические тела, которые летят на Землю, разрушаются на большой высоте, добавил астроном.

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