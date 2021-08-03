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Жизнь

К Земле несется опасный астероид размером с Пентагон

Огромный астероид, который считается потенциально опасным, должен пролететь близко к Земле уже в ближайшее время.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Астероид на 99% больше других аналогичных объектов.

Небесное тело получило название AJ193. По оценкам специалистов, астероид размером с американский Пентагон, его диаметр оценивается в 1,37 километра.

Астероид считается потенциально опасным из-за траектории, пишет «Росбалт». Он пролетит в 3,427 миллионах километрах от поверхности Земли уже в конце августа.

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