К Земле несется опасный астероид размером с Пентагон

Огромный астероид, который считается потенциально опасным, должен пролететь близко к Земле уже в ближайшее время.

Астероид на 99% больше других аналогичных объектов.

Небесное тело получило название AJ193. По оценкам специалистов, астероид размером с американский Пентагон, его диаметр оценивается в 1,37 километра.

A massive #asteroid comparable in size to the US #Pentagon is set to fly close to Earth in late August.https://t.co/Sy0xOeWPMl — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 30, 2021

Астероид считается потенциально опасным из-за траектории, пишет «Росбалт». Он пролетит в 3,427 миллионах километрах от поверхности Земли уже в конце августа.