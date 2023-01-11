11 января
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Жизнь

К Земле приближается яркая комета, которую можно увидеть в Барнауле

Яркая комета приближается к Земле. Ее можно будет увидеть в начале февраля. Об этом сообщили в Сибирском государственном университете им. Решетнева.

Комета
Комета
Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева

Комета C/2022 E3 (ZTF) окажется ближе всего к Солнцу 12 января. К Земле же она максимально приблизится 1 февраля.

За ней можно будет понаблюдать в хороший бинокль. А если небо не будет слишком засвечено уличным освещением или Луной, то комету можно будет увидеть невооруженным глазом.

«В Северном полушарии комету будет проще увидеть в последнюю неделю января, когда она пройдет между созвездиями Малой и Большой Медведицы. Луна только-только появится на небе и не создаст засветки», — сообщили в университете.

Также полюбоваться природным явлением можно будет после 9 февраля, когда Луна будет за горизонтом. 11 февраля комета пройдет всего на расстоянии менее 1 градуса от Марса — это будет самое интересное наблюдение.

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