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Жизнь

К зимнему сезону в Алтайском крае подготовили около тысячи единиц техники

В Алтайском крае прошло селекторное совещание с представителями дорожно-строительных управлений, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сергей Дугин проинспектировал готовность коммунальщикам к работам по уборке снега. 26 октября 2017 года.
Сергей Дугин проинспектировал готовность коммунальщикам к работам по уборке снега. 26 октября 2017 года.
barnaul.org

Подрядчики отчитались о высокой степени готовности к работе в зимний период. В регионе подготовлено порядка тысячи единиц техники и почти 80 тысяч тонн противогололедных материалов.

Обстановку в регионе контролируют диспетчерские службы. Они работают с современными технологиями, которые позволяют принимать оптимальные решения.

Правительство края также опубликовало телефоны диспетчерских служб:

  • дежурный Алтайавтодора: (3852) 36−31−69, 50−75−12, 8−800−222−31−69;
  • дежурный Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай»: (3852) 63−14−59;
  • дежурный Управления МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 20−26−10, 20−26−21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.
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