К зимнему сезону в Алтайском крае подготовили около тысячи единиц техники

Подрядчики отчитались о высокой степени готовности к работе в зимний период. В регионе подготовлено порядка тысячи единиц техники и почти 80 тысяч тонн противогололедных материалов.
Обстановку в регионе контролируют диспетчерские службы. Они работают с современными технологиями, которые позволяют принимать оптимальные решения.
Правительство края также опубликовало телефоны диспетчерских служб:
- дежурный Алтайавтодора: (3852) 36−31−69, 50−75−12, 8−800−222−31−69;
- дежурный Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай»: (3852) 63−14−59;
- дежурный Управления МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 20−26−10, 20−26−21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
- дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.