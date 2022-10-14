14 октября
﻿
Жизнь

«Кабаны уже клыки чешут». Волонтеры высадили первую дубовую рощу в природном парке «Предгорья Алтая»

В Алтайском крае продолжают участвовать во Всероссийской акции «Сохраним лес». В этот раз волонтеры пошли на эксперимент — вырастить в белокурихинских горах большую дубовую рощу. Расскажем, какой она будет и что в этом такого необычного.

Всероссийская акция «Сохраним лес». Высадка дубов.
Всероссийская акция «Сохраним лес». Высадка дубов.
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Как дубы появились в Белокурихе

Оказалось, что дубы в Белокурихе росли не всегда.

Дуб черешчатый появился в Алтайском крае в середине прошлого века: тогда в качестве эксперимента желуди привезли из Оренбургской области. Лучше всего дерево прижилось в Белокурихинском лесничестве. К 44 годам культуры имели запас древесины 230 куб. м на гектар.

Сейчас высаживают желуди от уже местных дубов, которые привыкли к местному климату. Если они приживутся в горах, дубравы дальше будут появляться в «Предгорьях Алтая».

Где и как садят новую дубраву

Новая дубрава появится в урочище Колывань — между «Белокурихой Горной» и Белокурихой-3 на площади 18,5 гектаров. Над этим работает большая дружная команда — школьники, волонтеры, работники лесничества и представители власти. Всего около 90 человек.

Заместителя председателя Правительства Алтайского края Александра Лукьянова мы встретили на подготовленной для посадки плантации — он выкапывал лунки для желудей. Лукьянов часто появляется на экологических акциях, чтобы поддержать волонтеров и помочь озеленить регион. В этой акции Александр Лукьянов также принял непосредственное участие.

Александр Лукьянов,
заместитель председателя Правительства Алтайского края:

— Здесь со временем появится прекраснейшая дубовая роща. Посмотрите: осенью на фоне зеленых елей стоят осины, березы, тополя. И вот теперь дубы. Неимоверная красота! Подобные акции проходят во всех районах весной и осенью. Мы активно привлекаем сельских школьников, бесплатно даем посадочный материал. Любой житель России имеет право и даже обязан высадить дерево.

Всероссийская акция «Сохраним лес». Высадка дубов.
Всероссийская акция «Сохраним лес». Высадка дубов.
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Самое активное участие в высадке дубов приняли школьники. Они целый месяц собрали желуди. Сколько — сами организаторы сбились со счету. Называют примерную цифру: 800 кг. Один юный участник рассказал, что между классами устроили целое соревнование. Так что, детям удалось хорошенько вычистить улицы курорта в свободное от уроков время и при этом развлечься.

Не остался в стороне и бизнес.

Константин Ежов,
генеральный директор компании «Курорт Белокуриха»:

— Белокуриха — город-курорт, он по определению должен находиться в зеленой зоне. Наша задача сделать все для этого возможное. Ранее мы помогали проводить посадки на территориях очистных сооружений, вдоль терренкуров. Выделяем транспорт для перевозки саженцев и волонтеров, организуем горячее питание. Высадка деревьев очень дисциплинирует, приучает людей ценить природу и дает опыт.

Всероссийская акция «Сохраним лес». Высадка дубов.
Всероссийская акция «Сохраним лес». Высадка дубов.
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Константин Ежов сам видел, как гости города собирают желуди у санаториев, чтобы посадить их дома — в Томске, Сургуте и других городах. Есть и туристы, которые присоединяются к акции в Белокурихе.

Дубы садят на глубину 5−10 сантиметров в землю, чтобы они успели прорасти до того, как мыши или кабаны их найдут.

«Кабаны уже давно вокруг ходят, клыки чешут, когда тут дубы посадят, — смеется главный специалист природного парка «Предгорья Алтая» Константин Телегин. Он считает, что высадка дубов — отличный вклад в будущее парка. Роща сможет дать пищу птицам и животным.

Справка

«Сохраним лес» — ежегодная осенняя Всероссийская акция по восстановлению лесов. Впервые ее провели в стране в 2019 году. Сейчас задача волонтеров — высадить не менее 70 млн саженцев по всей России. Из них в Алтайском крае — 1 млн на 440 гектарах. В прошлом году по итогам акции регион вошел в топ-5 по количеству высаженных деревьев.

Помимо этого в рамках нацпроекта «Экология» в крае озеленяют до 9−9,5 тыс. гектаров.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость