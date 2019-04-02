Кабинеты, лофт, мансарда. По каким офисам «кочевало» агентство Punk You Brands и где работает сейчас

За 10 лет существования у брендингового агентства Punk You Brands сменилось 7 офисов. Недавно в Новосибирске открылся восьмой. Сооснователь и продюсер агентства Данил Снитко рассказал обо всех пространствах, в которых работала компания, и о том, как вместе с офисами менялась она сама.

Офис № 1. Кабинеты с панорамными окнами Адрес: ул. Пролетарская, 131 (бизнес-центр «Матрица»).

Первый офис Punk You Brands — ул. Пролетарская , 131 Первый офис Punk You Brands — ул. Пролетарская , 131 Первый офис Punk You Brands — ул. Пролетарская , 131

Как въехали

— Это наш первый офис в 40 квадратов, где мы с Ильдаром Шале, сооснователем нашего агентства, разместились сразу после создания Punk You. В 2009 году «Матрица» только сдавалась в эксплуатацию. В конце лета мы нашли это помещение, потом месяц ждали окончания ремонта, а 30 сентября уже въехали. К слову, с этой даты мы и отсчитываем историю нашей компании.

Особенности офиса

— Это был классный офис: панорамное остекление, высокий потолок. Очень быстро в агентство пришли первые сотрудники, и нам стало тесно. Поэтому мы сняли ещё одно помещение. В одном кабинете сидели сотрудники, а в другом — руководство. В этом же офисе мы устраивали фотостудию и там, например, фотографировали обнажённых девчонок для одного проекта.

Там же мы проводили панк-ланчи — тусовки, на которые приглашали зрителей. На первый панк-ланч мы позвали скандального художника, который рисовал толстых голых мужчин. Народу пришло очень много. Все набились в кабинетик, а некоторые даже стояли в коридоре и слушали — до того было интересно.

Почему переехали

— В первом офисе мы проработали полтора года. Потом команда разрослась и снова перестала помещаться в кабинеты, мы принялись искать новый офис. Выяснилось, что подходящее помещение есть на этой же улице, буквально через два дома.

Офис № 2. Таунхаус с внутренним двориком Адрес: ул. Пролетарская, 135.

Второй офис Punk You Brands — ул. Пролетарская , 135. Фото предоставлено Punk You Brands. Второй офис Punk You Brands — ул. Пролетарская , 135. Фото предоставлено Punk You Brands. Второй офис Punk You Brands — ул. Пролетарская , 135. Фото предоставлено Punk You Brands. Второй офис Punk You Brands — ул. Пролетарская , 135. Фото предоставлено Punk You Brands. Второй офис Punk You Brands — ул. Пролетарская , 135. Фото предоставлено Punk You Brands.

Особенности офиса

— В нашем первом таунхаусе было здорово, а главное — атмосферно. Чтобы попасть на работу, надо было пройти через арку во внутренний дворик, где и был отдельный вход в офис.

Места хватало: два этажа по 45 квадратных метров. Менеджеры, стратег и дизайнеры сидели внизу, остальные разместились на втором этаже. Одна комната была вообще без окон — в ней поселились программисты и копирайтеры.

Почему переехали

— В таунхаусе нам всё нравилось, и мы бы оставались там ещё долго, если бы арендодатели не начали ссориться между собой. Однажды мы пришли на работу, а доступ к офису заблокирован: дворик перегорожен бетонными блоками. Возле маленькой калитки сидел сторож и никого не пропускал. Пришлось вызвать юристов. Собственник испугался скандала, и несколько месяцев мы ходили через эту калиточку. Потом конфликт собственников опять обострился и сторож снова отказался нас пропускать. Это было последней каплей.

Офис № 3. Еще один таунхаус в том же дворике Адрес: ул. Пролетарская, 135

Фотографий этого офиса не сохранилось.

Особенности офиса

— Новый офис мы нашли в семи метрах от старого, в этом же дворике. Вход в него был ближе бетонной перегородки, и поэтому нам не нужно было проходить через калитку и несговорчивого сторожа.

Новый таунхаус был уже в три этажа. В open space, расположенном в цоколе, размещались креаторы. На первом этаже был ресепшн, а менеджеры сидели на самом верху под мансардой. Мы равномерно заняли почти все пространство, но места все еще оставалось слишком много. Поэтому в офисе было очень тихо и даже немного жутко. А еще неуютно, жарко, маленькие окна и какие-то скучные зелёные обои.

Причины переезда

— Нам там настолько не нравилось, что даже желания делать какой-либо ремонт не было, поэтому спустя полгода решили снова переехать.

Офис № 4. Open space в «Идеале-2» Адрес: ул. Интернациональная, 122 (бизнес-центр «Идеал-2»).

Четвертый офис Punk You Brands — ул. Интернациональная , 122. Фото предоставлено Punk You Brands. Четвертый офис Punk You Brands — ул. Интернациональная , 122. Фото предоставлено Punk You Brands. Четвертый офис Punk You Brands — ул. Интернациональная , 122. Фото предоставлено Punk You Brands. Четвертый офис Punk You Brands — ул. Интернациональная , 122. Фото предоставлено Punk You Brands. Четвертый офис Punk You Brands — ул. Интернациональная , 122. Фото предоставлено Punk You Brands. Четвертый офис Punk You Brands — ул. Интернациональная , 122. Фото предоставлено Punk You Brands.

Особенности офиса

— Тогда только открылся новый бизнес-центр «Идеал-2». Сначала мы сняли два кабинета, а чуть позже добавился третий. В одном был open space, во втором — менеджерская, а третий отвели под переговорку и презентационный зал.

Причины переезда

— В этом офисе просидели года полтора. Нас всё устраивало, там было очень удобно работать, но в 2015 году мы вошли в альянс «Спайк» и решили перебраться георграфически поближе к коллегам.

Офис № 5. Поближе к «Спайк» Адрес: ул. Балтийская, 24

Пятый офис Punk You Brands — ул. Балтийская , 24. Фото предоставлено Punk You Brands.

Особенности офиса

— Этот офис принадлежал нашим товарищам по «Спайку», и мы туда заселились на льготных условиях. Были подводные камни. Например, части сотрудников стало далеко ездить на работу. Но другая часть жила поблизости, и им, наоборот, новое расположение понравилось.

Причины переезда

— Переезд поближе к коллегам особых бонусов к эффективности не принёс — с большей частью клиентов всё так же нужно было коммуницировать удалённо. К тому же нам было тесно, а в нашу команду продолжали приходить новые люди. Где-то месяцев через 9 мы решили работать с коллегами раздельно.

Офис № 6. Лофт на месте мебельной фабрики Адрес: ул. Гоголя, 52.

Новый офис-лофт Punk you Brands. Олег Богданов Новый офис-лофт Punk you Brands. Олег Богданов Новый офис-лофт Punk you Brands. Олег Богданов Новый офис-лофт Punk you Brands. Олег Богданов Новый офис-лофт Punk you Brands. Олег Богданов Новый офис-лофт Punk you Brands. Олег Богданов

Особенности офиса

— В середине 2016 года мы въехали в здание 1930-х годов постройки — по сути, самый настоящий лофт. В этом помещении раньше находилось культурное пространство «Соль». Там проходили фотовыставки и работал коворкинг.

Здание было довольно ветхое, поэтому у нас постоянно были проблемы с коммуникациями: то трубы протекали, то свет отключался, то отопление барахлило. Несколько раз даже видели мышей. Зимой и в межсезонье было очень холодно, и мы как-то работали в верхней одежде. Потом купили тепловые пушки.

Но что очень нравилось в лофте — там все было буквально пропитано творчеством. К тому же там было очень удобно делать вечеринки. Нашими соседями по внутреннему дворику был бар «Брусника». Однажды бар уехал, а летник остался. Они разрешили нам им воспользоваться, мы выставили колонки в окна, врубили музыку и устроили супервечеринку!

Причины переезда

— До сих пор с любовью вспоминаем этот офис. И мы бы ни за что его не покинули, если бы в 2017 году не узнали, что здание готовится под снос. Пришлось в очередной раз переезжать.

Подробнее об этом офисе агентства читайте здесь.

Офис № 7. Яркая мансарда Адрес. ул. Пушкина, 62.

Офис , в котором Punk You Brands , находится сейчас — ул. Пушкина , 62. Фото предоставлено Punk You Brands. Офис , в котором Punk You Brands , находится сейчас — ул. Пушкина , 62. Фото предоставлено Punk You Brands. Офис , в котором Punk You Brands , находится сейчас — ул. Пушкина , 62. Фото предоставлено Punk You Brands.

Особенности офиса

— Мы переехали неподалёку в мансарду нового здания У нас большой open space, переговорка, менеджерская и директорский кабинет. Здесь довольно просторно, да и вообще — нам тут нравится!

Офис № 8. Уютный лотф в Новосибирске Адрес: Новосибирск, Красный проспект, 22.

Офис Punk You Brands в Новосибирске. Фото предоставлено Punk You Brands. Офис Punk You Brands в Новосибирске. Фото предоставлено Punk You Brands. Офис Punk You Brands в Новосибирске. Фото предоставлено Punk You Brands. Офис Punk You Brands в Новосибирске. Фото предоставлено Punk You Brands.

Особенности офиса

— Осенью 2018 года мы открыли ещё один офис — в самом центре Новосибирска. Он состоит из двух помещений: менеджерский кабинет размером 50 квадратных метров, а дизайнерский — 30 квадратных метров.

Так получается, что мы работаем на одном месте не больше полутора лет. В нынешнем барнаульском офисе мы уже больше года. Надеемся, что в ближайшем будущем нас не ждёт переезд.

Текст Данила Снитко,

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