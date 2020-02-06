Качественный и недорогой ритуальный сервис

Многие люди обходят стороной тему смерти и похорон, боясь «накликать» беду. Но знания никогда не бывают лишними, вне зависимости от того, на какую отрасль они распространяются. Каждому взрослому гражданину нужно иметь сведения об основных траурных товарах и услугах, особенностях похоронного дела.

Достойные проводы в последний путь

Каким бы горестным ни было известие о кончине близкого человека, следует взять себя в руки и сконцентрироваться на том, чтобы достойно провести в последнюю дорогу усопшего. В помощь можно пригласить ритуальных агентов. Можно самому заниматься отдельными вопросами, заказав в траурном агентстве транспорт, носильщиков тела, необходимые ритуальные товары и принадлежности. В ООО «Похоронная служба Ритуал» можно заказать:

гробы разной стоимости;

кресты на гроб , венки , корзины , траурные ленточки;

венки корзины траурные ленточки; одежду , обувь , ритуальные аксессуары и атрибуты;

обувь ритуальные аксессуары и атрибуты; похоронный транспорт;

услуги бригады носильщиков;

аренду прощального зала;

поминальный обед;

обслуживание могилы.

Кроме отдельных услуг, здесь предлагается комплексный сервис разной ценовой категории.

Заказ гроба и других ритуальных принадлежностей

Ритуальный гроб — главный ритуальный атрибут. Он изготавливается из натурального дерева разных сортов с тканевой обшивкой или лакированным покрытием. Самыми дешевыми и практичными считаются гробы, драпированные шелком, атласом, бархатом, велюром, парчой. Они выполняются со съемной крышкой и разными размерами по длине, глубине, ширине. Выбирая последний приют для покойного, нужно знать параметры умершего. Длина гроба должна быть на 10−20 см большей от высоты покойника при жизни. Эти изделия изготавливаются с шагом 10 см. Ширина гроба зависит от объемов умершего. Она составляет 52 см по дну и 64 см по размеру крышки для покойников, носивших одежду до 52-го размера. Глубина этого изделия составляет 19 см. Если размер одежды умершего больше, подбирается последний приют для покойного с другими параметрами. Сосновые гробы, выполненные из сухих досок, отличаются невысоким весом, что облегчает работу переносчиков тела. Красивые глянцевые гробы из дуба, бука, ореха, кипариса смотрятся более нарядно, но они дорогие и тяжелые. Особенно тяжелым считается американский вариант гроба с двумя несъемными секциями. Для прощания снимается верхняя крышка. Но она не дает возможности для того, чтобы подойти к покойному со всех сторон.

Надгробный крест изготавливается с разными размерами, всевозможной отделкой, инкрустацией из популярных и дорогих сортов древесины. Самым простым и недорогим считается крест из сосны, клена. К дорогим, глянцевым изделиям, относят крести на гроб из бука, дуба, кипариса, красного дерева.

Постель и подушечка в гроб выполняется из хлопчатобумажной или шелковой ткани. Умершего накрывают тюлевым и декоративным покрывалом.