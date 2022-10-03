4 октября
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Жизнь

Кадыров хочет подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое число введенных ограничений

Глава Чечни Рамзан Кадыров собирается зарегистрировать рекорд по количеству санкций, введенных против него. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

Рамзан Кадыров подсчитал, что всего в его адрес ввели 70 санкций.

Против главы Чечни ввели 15 прямых ограничений, против членов его семьи — 10, против соратников и единомышленников — 28, против организаций — 9, против лошадей — 4 и против аккаунтов в соцсетях — 4.

Сначала Кадыров намерен подать заявку в Книгу рекордов России, а уже после — в Книгу рекордов Гиннеса.

Он отметил, что такого количества ограничений не получали даже президент Белоруссии Александр Лукашенко и сирийский лидер Башар Асад.

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