Кадыров хочет подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое число введенных ограничений

Рамзан Кадыров подсчитал, что всего в его адрес ввели 70 санкций.
Против главы Чечни ввели 15 прямых ограничений, против членов его семьи — 10, против соратников и единомышленников — 28, против организаций — 9, против лошадей — 4 и против аккаунтов в соцсетях — 4.
Сначала Кадыров намерен подать заявку в Книгу рекордов России, а уже после — в Книгу рекордов Гиннеса.
Он отметил, что такого количества ограничений не получали даже президент Белоруссии Александр Лукашенко и сирийский лидер Башар Асад.