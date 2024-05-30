Кадыров пообещал миллион рублей тому, кто угадает что ему сказал Путин

Также Кадыров упомянул, что слов одного Путина недостаточно. Угадать надо и то, что ему сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Обязательным условием глава Чечни обозначил публикацию максимально развернутого ответа в комментарии под этим видео и самого видеоматериала у себя в мессенджере или микроблоге.
Глава Чечни рассказал, что некоторые его знакомые в курсе слов президентов, но не допустят утечку правильного ответа.
Ранее сообщалось, что куратором Российского университета спецназа назначили 16-летнего сына Кадырова.
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