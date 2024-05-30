Кадыров пообещал миллион рублей тому, кто угадает что ему сказал Путин

Глава Чечни опубликовал видео без звука. Тому, кто угадает, что ему сказал Владимир Путин, Кадыров пообещал подарить 1 млн рублей.

Также Кадыров упомянул, что слов одного Путина недостаточно. Угадать надо и то, что ему сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Обязательным условием глава Чечни обозначил публикацию максимально развернутого ответа в комментарии под этим видео и самого видеоматериала у себя в мессенджере или микроблоге.

Глава Чечни рассказал, что некоторые его знакомые в курсе слов президентов, но не допустят утечку правильного ответа.

Ранее сообщалось, что куратором Российского университета спецназа назначили 16-летнего сына Кадырова.

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