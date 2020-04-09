В министерстве отметили, что в продуктовые наборы входят мука, крупы, растительное масло и не только.
«Мы сегодня от имени регионального общественного фонда Ахмата-Хаджи Кадырова подготовили продукты для ветеранов и инвалидов войны, для малоимущих семей. Вы на свое усмотрение раздадите тем, кто особо нуждается в помощи в сегодняшней непростой ситуации», отметил представитель Кадырова.
Министр соцзащиты Забайкалья Инна Щеглова передала слова благодарности Кадырову «за помощь в непростой период распространения коронавирусной инфекции».
«Поддержка, оказываемая вами, неоценима, потому что действительно нуждающихся в Забайкальском крае сегодня немало, особенно людей старшего поколения, инвалидов, многодетных семей. Люди ждут любой помощи», — сказала Щеглова.
В ведомстве отметили, что в ближайшее время составят список жителей, которым передадут продуктовые наборы.