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Жизнь

Кадыров прислал в Забайкалье «неоценимую поддержку» — 60 продуктовых наборов с мукой и крупами

По инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова нуждающимся семьям Забайкальского края передали 60 продуктовых наборов, сообщает региональное минсоцзащиты.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

В министерстве отметили, что в продуктовые наборы входят мука, крупы, растительное масло и не только.

«Мы сегодня от имени регионального общественного фонда Ахмата-Хаджи Кадырова подготовили продукты для ветеранов и инвалидов войны, для малоимущих семей. Вы на свое усмотрение раздадите тем, кто особо нуждается в помощи в сегодняшней непростой ситуации», отметил представитель Кадырова.

Министр соцзащиты Забайкалья Инна Щеглова передала слова благодарности Кадырову «за помощь в непростой период распространения коронавирусной инфекции».

«Поддержка, оказываемая вами, неоценима, потому что действительно нуждающихся в Забайкальском крае сегодня немало, особенно людей старшего поколения, инвалидов, многодетных семей. Люди ждут любой помощи», — сказала Щеглова.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время составят список жителей, которым передадут продуктовые наборы.

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