80 лет безупречной работы
«Сибэнергомаш — БКЗ» в 2022 году отмечает 80-летие. Все это время компания обеспечивает тепловые энергостанции и крупные промышленные объекты котлами большой мощности, вентиляторами и дымососами, теплообменным оборудованием и продуктами кузнечно-прессового производства.
Кроме того, на заводе ведется реконструкция действующих изделий и диагностика внедренных.
«Наша продукция востребована, мы обеспечены заказами на два-три года вперед. Это позволяет обеспечивать сотрудников работой и достойной зарплатой», — рассказывает генеральный директор «Сибэнергомаш — БКЗ» Михаил Клугман.
Самое важное — люди
Руководство подчеркивает, что главное достояние компании — квалифицированные кадры:
«Имея за плечами большой опыт в области энергетического машиностроения, проектирования и производства оборудования, мы осознаем, что без нашего коллектива — команды профессионалов, умеющих ставить перед собой цели и находить пути их достижения, мы не смогли бы сейчас гордиться славными трудовыми подвигами прошлого, которые имеют продолжение в настоящем, и с уверенностью смотреть в будущее».
За 80 лет своей истории «Сибэнергомаш — БКЗ» сумел сосредоточить в себе лучший технический и кадровый потенциал Алтайского края. Завод продолжает наращивать производство, а потому расширяет штат.
Постоянное стремление к лучшему
Сегодня в компании трудится более 800 человек (и это еще не предел). Среди них — сварщики, фрезеровщики, токари, котельщики и другие специалисты. На предприятии регулярно проводят профессиональную подготовку и переподготовку, повышают квалификацию персонала.
На предприятии регулярно проводится профессиональная подготовка и переподготовка рабочих по основным и смежным профессиям, реализуются программы повышения квалификации по различным направлениям. Завод обеспечивает все условия для профессионального развития. Сотрудники рабочих профессий, имеют возможность совершенствовать свое мастерство, осваивая более сложные и ответственные производственные операции. Такой творческий подход к работе, никогда не остается незамеченным. Работники получают достойную, конкурентную заработную плату и все социальные гарантии.
Из начинающих — в профессионалы
За годы деятельности удалось аккумулировать лучший технический и кадровый потенциал края. Сегодня предприятие наращивает производственные мощности, готово расширять штат сотрудников и принять в команду как специалистов и рабочих, обладающих опытом, так и выпускников учебных заведений. Молодые рабочие получают уникальную возможность обучиться профессии, переняв практические знания старших коллег.
Так, за последние несколько лет в «Сибэнергомаш — БКЗ» начали свой профессиональный путь десятки рабочих и специалистов — выпускников Алтайского политехнического университета, Томского политехнического университета, Алтайского государственного университета, Алтайского транспортного техникума, Алтайского политехнического техникума, архитектурно-строительным колледжа и других профессиональных учебных заведений.
Руководство завода понимает, что работа с теми, кто делает первые шаги в профессии, направлена на долгосрочную перспективу и позволяет заложить кадровый фундамент на годы вперед.
Сегодня
Сегодня «Сибэнергомаш — БКЗ» приглашает в свою команду как профессионалов, так и начинающих сотрудников. Каждый желающий может реализовать себя на предприятии: состоявшийся профессионал своего дела получит здесь достойную оплату труда и другие возможности, начинающий — возможность обучиться, поддержку коллег и перспективную работу с достойной оплатой. В ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» ждут всех, кто готов развиваться, работать и зарабатывать. Предприятие гарантирует официальное трудоустройство, только «белую» заработную плату, социальные гарантии, возможности профессионального и карьерного роста. Например, для ряда профессий и должностей на предприятии существует программа компенсации стоимости аренды жилья и компенсация по ипотеке.
- Инженеры-расчетчики
- Инженеры-конструкторы
- Инженеры-технологи
- Сварщики
- Котельщики
- Фрезеровщики
- Сверловщики
- Токари
- Машинисты мостового крана
- Гибщики
- Операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок
- Вальцовщики
- Стропальщики
- Разметчики
- Электромонтеры
- Слесари-ремонтники
- Уборщики производственных и служебных помещений
- Контролеры ОТК
Контактная информация:
- kadry@sibem-bkz.com
- www.sibem-bkz.com
- Тел. +7 (3852) 22-19-81
- г. Барнаул, пр. Калинина, 26