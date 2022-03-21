«Сибэнергомаш — БКЗ» — признанный лидер в области энергетического машиностроения, проектирования и производства оборудования. Предприятие выпускает более ста наименований оборудования. Оно успешно используется на крупных производствах не только России, но и СНГ, а также нескольких десятков стран дальнего и ближнего зарубежья. Рассказываем, как компания делает из новичков высококлассных профессионалов и предоставляет рабочие места с достойной зарплатой.

80 лет безупречной работы

«Сибэнергомаш — БКЗ» в 2022 году отмечает 80-летие. Все это время компания обеспечивает тепловые энергостанции и крупные промышленные объекты котлами большой мощности, вентиляторами и дымососами, теплообменным оборудованием и продуктами кузнечно-прессового производства.

Кроме того, на заводе ведется реконструкция действующих изделий и диагностика внедренных.

«Наша продукция востребована, мы обеспечены заказами на два-три года вперед. Это позволяет обеспечивать сотрудников работой и достойной зарплатой», — рассказывает генеральный директор «Сибэнергомаш — БКЗ» Михаил Клугман.

Самое важное — люди

Руководство подчеркивает, что главное достояние компании — квалифицированные кадры:

«Имея за плечами большой опыт в области энергетического машиностроения, проектирования и производства оборудования, мы осознаем, что без нашего коллектива — команды профессионалов, умеющих ставить перед собой цели и находить пути их достижения, мы не смогли бы сейчас гордиться славными трудовыми подвигами прошлого, которые имеют продолжение в настоящем, и с уверенностью смотреть в будущее».

За 80 лет своей истории «Сибэнергомаш — БКЗ» сумел сосредоточить в себе лучший технический и кадровый потенциал Алтайского края. Завод продолжает наращивать производство, а потому расширяет штат.

Кадры — главная гордость. ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»

Постоянное стремление к лучшему

Сегодня в компании трудится более 800 человек (и это еще не предел). Среди них — сварщики, фрезеровщики, токари, котельщики и другие специалисты. На предприятии регулярно проводят профессиональную подготовку и переподготовку, повышают квалификацию персонала.

На предприятии регулярно проводится профессиональная подготовка и переподготовка рабочих по основным и смежным профессиям, реализуются программы повышения квалификации по различным направлениям. Завод обеспечивает все условия для профессионального развития. Сотрудники рабочих профессий, имеют возможность совершенствовать свое мастерство, осваивая более сложные и ответственные производственные операции. Такой творческий подход к работе, никогда не остается незамеченным. Работники получают достойную, конкурентную заработную плату и все социальные гарантии.

Кадры — главная гордость. ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»

Из начинающих — в профессионалы

За годы деятельности удалось аккумулировать лучший технический и кадровый потенциал края. Сегодня предприятие наращивает производственные мощности, готово расширять штат сотрудников и принять в команду как специалистов и рабочих, обладающих опытом, так и выпускников учебных заведений. Молодые рабочие получают уникальную возможность обучиться профессии, переняв практические знания старших коллег.

Так, за последние несколько лет в «Сибэнергомаш — БКЗ» начали свой профессиональный путь десятки рабочих и специалистов — выпускников Алтайского политехнического университета, Томского политехнического университета, Алтайского государственного университета, Алтайского транспортного техникума, Алтайского политехнического техникума, архитектурно-строительным колледжа и других профессиональных учебных заведений.

Руководство завода понимает, что работа с теми, кто делает первые шаги в профессии, направлена на долгосрочную перспективу и позволяет заложить кадровый фундамент на годы вперед.

Кадры — главная гордость. ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»

Сегодня

Сегодня «Сибэнергомаш — БКЗ» приглашает в свою команду как профессионалов, так и начинающих сотрудников. Каждый желающий может реализовать себя на предприятии: состоявшийся профессионал своего дела получит здесь достойную оплату труда и другие возможности, начинающий — возможность обучиться, поддержку коллег и перспективную работу с достойной оплатой. В ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» ждут всех, кто готов развиваться, работать и зарабатывать. Предприятие гарантирует официальное трудоустройство, только «белую» заработную плату, социальные гарантии, возможности профессионального и карьерного роста. Например, для ряда профессий и должностей на предприятии существует программа компенсации стоимости аренды жилья и компенсация по ипотеке.

Сейчас предприятию требуются: Инженеры-расчетчики

Инженеры-конструкторы

Инженеры-технологи

Сварщики

Котельщики

Фрезеровщики

Сверловщики

Токари

Машинисты мостового крана

Гибщики

Операторы автоматических и полуавтоматических линий , станков и установок

станков и установок Вальцовщики

Стропальщики

Разметчики

Электромонтеры

Слесари-ремонтники

Уборщики производственных и служебных помещений

Контролеры ОТК

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