Кадры и смыслы. Уходящий 2019 год в объективах фотографов altapress.ru

Поцелуй в бронзовую щеку. 23 июля в Барнауле официально открыли фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Почетными гостями праздника стали Виктор Мережко, Андрей Мерзликин, Игорь Жижикин и Алиса Гребенщикова. Звездных гостей встречали хлебом-солью.
В сентябре после более чем годового простоя вновь открылся барнаульский Дворец зрелищ и спорта. Ремонт в обветшавшем спорткомплексе велся ударными темпами, чтобы успеть к новому хоккейному сезону. На арене заменили холодильное оборудование, кресла, а также отремонтировали фойе.
17 апреля обвиняемый в смертельном ДТП Александр Руденко получил 8,5 года лишения свободы. После вынесения приговора какая-то женщина из зала прокричала: «Убийца!»
Деревянное (и не только) зодчество под угрозой. В 2019 году сносили Дом Михайлова, горела музыкальная школа, уничтожали старые дома в центре ради многоэтажной застройки.
Главная звезда России Ольга Бузова успела несколько раз побывать с концертами в Алтайском крае. Среди «счастливчиков» оказались Барнаул и Яровое.
Пересечение улицы Малахова и Павловского тракта в краевой столице — «проклятое» место. Летом здесь тонет автотранспорт, зимой можно устраивать каток.
Виктор Томенко на церемонии открытия навигации. В этом году объем перевезенных грузов по Оби значительно вырос.
Тигрята в барнаульском зоопарке — визитная карточка заведения. В 2019 году на свет появились четыре зубастых «котеночка». Также в зоопарке родились три львенка.
Аэропорт Барнаула отличился несколькими пугающими инцидентами. Жесткая посадка Boeing с горящим шасси и падение людей со сложившегося трапа — об этом говорили даже в федеральных СМИ.
Впервые в истории в Барнауле в официальном статусе пройдут международные соревнования по гребному спорту — такое решение в марте 2019 года приняла Международная федерация каноэ. Этап Кубка мира на Алтае состоится в начале июня 2021 года.