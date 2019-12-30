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Кадры и смыслы. Уходящий 2019 год в объективах фотографов altapress.ru

В канун Нового года altapress.ru предлагает вам еще раз вспомнить самые яркие события уходящего года. Посмотрите, какими их увидели фотокорреспонденты Анна Зайкова и Дмитрий Лямзин.

Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Анна Зайкова

Поцелуй в бронзовую щеку. 23 июля в Барнауле официально открыли фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Почетными гостями праздника стали Виктор Мережко, Андрей Мерзликин, Игорь Жижикин и Алиса Гребенщикова. Звездных гостей встречали хлебом-солью.

Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Анна Зайкова

В сентябре после более чем годового простоя вновь открылся барнаульский Дворец зрелищ и спорта. Ремонт в обветшавшем спорткомплексе велся ударными темпами, чтобы успеть к новому хоккейному сезону. На арене заменили холодильное оборудование, кресла, а также отремонтировали фойе.

Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Анна Зайкова

17 апреля обвиняемый в смертельном ДТП Александр Руденко получил 8,5 года лишения свободы. После вынесения приговора какая-то женщина из зала прокричала: «Убийца!»

Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Анна Зайкова

Деревянное (и не только) зодчество под угрозой. В 2019 году сносили Дом Михайлова, горела музыкальная школа, уничтожали старые дома в центре ради многоэтажной застройки.

Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Анна Зайкова

Главная звезда России Ольга Бузова успела несколько раз побывать с концертами в Алтайском крае. Среди «счастливчиков» оказались Барнаул и Яровое.

Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Дмитрий Лямзин

Пересечение улицы Малахова и Павловского тракта в краевой столице — «проклятое» место. Летом здесь тонет автотранспорт, зимой можно устраивать каток.

Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Анна Зайкова

Виктор Томенко на церемонии открытия навигации. В этом году объем перевезенных грузов по Оби значительно вырос.

Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Анна Зайкова

Тигрята в барнаульском зоопарке — визитная карточка заведения. В 2019 году на свет появились четыре зубастых «котеночка». Также в зоопарке родились три львенка.

Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Анна Зайкова

Аэропорт Барнаула отличился несколькими пугающими инцидентами. Жесткая посадка Boeing с горящим шасси и падение людей со сложившегося трапа — об этом говорили даже в федеральных СМИ.

Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Дмитрий Лямзин

Впервые в истории в Барнауле в официальном статусе пройдут международные соревнования по гребному спорту — такое решение в марте 2019 года приняла Международная федерация каноэ. Этап Кубка мира на Алтае состоится в начале июня 2021 года.

Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Главные события 2019 года в объективе фотокорреспондентов altapress.ru
Дмитрий Лямзин
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