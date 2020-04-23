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«Кафе в парке» запускает доставку еды

Заведения Парка спорта давно зарекомендовали себя на рынке услуг и запустили специальное предложение по комплексной доставке еды от банкетного зала «Кафе в парке» и кафе «Спорт Экспресс».

«Кафе в парке» запускает доставку еды.
«Кафе в парке» запускает доставку еды.
@vsevcafe

Доставка горячих комплексных обедов и банкетного меню на сегодняшний день актуальна как никогда. Для сотрудников офисов подготовлены ланч-боксы на выбор. Есть также отдельное праздничное меню по кейтеринговому обслуживанию. По своему вкусу найдут блюда и те горожане, кто не выходит из дома.

Уточнить меню можно в инстаграме @vsevcafe.

Заказы принимаются по телефону до 10.00 в день доставки и до 20.00 на следующий день. Время доставки обсуждается дополнительно и может быть скорректировано. В черте города стоимость доставки составит 100 рублей. При заказе от 500 рублей доставка по городу бесплатна. Возможен самовывоз по адресу ул. Энтузиастов, 12-в.

Сделать заказ можно по телефонам: 76−00−76 или 760−767.

@vsevcafe

Информация действительна на момент публикации

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