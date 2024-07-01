Как алтайским сиротам получить федеральный жилищный сертификат или именное свидетельство: требования и документы

В Алтайском крае совершеннолетние сироты могут получить свой угол несколькими способами: дождаться квартиры или подать заявление и получить федеральный сертификат либо именное свидетельство на покупку жилья, что намного быстрее. Кто имеет право их получить, и как это сделать, рассказали Татьяна Авдеенко, заместитель начальника, и Аделина Пчелина, начальник отдела жилищных сертификатов Регионального жилищного управления.

Что можно купить на сертификат

Выплату можно использовать, чтобы приобрести жилое помещение в Алтайском крае по договору купли-продажи на первичном или вторичном рынке жилья.

Это может быть как квартира, так и индивидуальный жилой дом (или его часть), включая земельный участок. Дополнительно разрешают использовать собственные или заемные средства, а также материнский капитал.

Кроме того, выплатой можно полностью погасить ипотечный кредит. Такое погашение возможно, когда сумма остатка ипотечного кредита будет равна сумме сертификата или свидетельства, пояснила Татьяна Авдеенко.

Татьяна Авдеенко. Фото: Анна Зайкова.

Требования к заявителю

Получить федеральный сертификат могут лица возрастом от 23 лет, входящие в список детей-сирот, которых требуется обеспечить жилыми помещениями. У них не должно быть алкогольной или наркотической зависимости, а также психических заболеваний и расстройств.

Кроме этого заявитель не может иметь непогашенную или неснятую судимость. Гражданину нужно быть трудоустроенным и иметь официальный заработок в течение 12-ти месяцев.

К сожалению, не все соответствуют этим требованиям. Поэтому в Алтайском крае сохранен принятый еще в 2021 году порядок — выдача региональных сертификатов, сейчас они называются именными свидетельствами. Требований к именным свидетельствам меньше, например, не требуется официальное трудоустройство ребенка-сироты. При этом, сумма именного свидетельства и федерального сертификата одинакова, — отметила Аделина Пчелина.

Факт: В 2024 году на выдачу региональных и федеральных сертификатов для детей-сирот из Алтайского края выделили 1 млрд рублей.

Вручение именного свидетельства на покупку жилья. Фото: Анна Зайкова. Вручение именного свидетельства на покупку жилья. Фото: Анна Зайкова. Вручение именного свидетельства на покупку жилья. Фото: Анна Зайкова. Вручение именного свидетельства на покупку жилья. Фото: Анна Зайкова. Вручение федерального сертификата на покупку жилья. Фото: Анна Зайкова. Вручение федерального сертификата на покупку жилья. Фото: Анна Зайкова. Вручение федерального сертификата на покупку жилья. Фото: Анна Зайкова.

Какие документы нужно подать

Чтобы получить федеральный сертификат, нужно отправить по почте специальное заявление и приложить к нему заверенную копию паспорта, либо лично обратиться в Региональное жилищное управление.

Для этого необходимо собрать пакет документов:

Копию паспорта заявителя, а также паспорта супруги(а), свидетельства о рождении всех детей. Две справки. Первая — из наркологического диспансера о том, что у заявителя нет алкогольной или наркотической зависимости. Вторая — из психоневрологического — о том, что нет психических заболеваний и расстройств. Если заявитель принимает решение использовать материнский капитал, нужна соответствующая выписка из федерального регистра лиц, имеющих право на такую дополнительную меру господдержки. Документы, подтверждающие участие заявителя в СВО (при наличии). Заключение Минсоцзащиты края о том, что заявитель не находится в трудной жизненной ситуации.

Для этого нужно получить от своего терапевта медицинское заключение о том, что он не нуждается в постоянном постороннем уходе. С этим документом требуется лично обратиться в Региональное жилищное управление и написать заявление.

Также потребуются:

Справка по форме 2-НДФЛ с места работы заявителя за 12 календарных месяцев, которые предшествовали месяцу обращения с заявлением. Копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и лиц, указанных им в качестве членов семьи. В перечень входят свидетельство о регистрации или расторжении брака, о перемене имени и т.д. (при наличии). Копия ИНН и СНИЛС.

Комиссия в течение 20 рабочих дней с момента подачи рассмотрит заявление и пакет документов.

Если заявителю откажут в получении федерального сертификата, Региональное жилищное управление рассмотрит возможность предоставить ему именное свидетельство.

Отдельно отметим: те, кто имеет вступившее в законную силу решение суда о предоставлении жилого помещения, тоже вправе подать заявление и получить сертификат.

До появления понятия «федеральный сертификат» в 2024 году это было невозможно, федеральным законом этого не было предусмотрено, — добавила Аделина Пчелина.

Аделина Пчелина. Фото: Анна Зайкова.

После государственной регистрации прав на жилое помещение, такие заявители обязаны предоставить определение суда о том, что он принял отказ о взыскании.

Подать все эти заявления через «Госуслуги» или МФЦ пока невозможно, но Региональное жилищное управление над этим работает.

Мы готовимся к заключению соглашения с МФЦ. Благодаря этому подача заявлений сможет стать еще проще, — заключила Аделина Пчелина.

Если есть вопросы, можно обратиться в Региональное жилищное управление по телефону (3852) 55-66-76.

Самое важное - в нашем Telegram-канале