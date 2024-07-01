Как алтайским сиротам получить федеральный жилищный сертификат или именное свидетельство: требования и документы

Что можно купить на сертификат
Выплату можно использовать, чтобы приобрести жилое помещение в Алтайском крае по договору купли-продажи на первичном или вторичном рынке жилья.
Это может быть как квартира, так и индивидуальный жилой дом (или его часть), включая земельный участок. Дополнительно разрешают использовать собственные или заемные средства, а также материнский капитал.
Кроме того, выплатой можно полностью погасить ипотечный кредит. Такое погашение возможно, когда сумма остатка ипотечного кредита будет равна сумме сертификата или свидетельства, пояснила Татьяна Авдеенко.
Требования к заявителю
Получить федеральный сертификат могут лица возрастом от 23 лет, входящие в список детей-сирот, которых требуется обеспечить жилыми помещениями. У них не должно быть алкогольной или наркотической зависимости, а также психических заболеваний и расстройств.
Кроме этого заявитель не может иметь непогашенную или неснятую судимость. Гражданину нужно быть трудоустроенным и иметь официальный заработок в течение 12-ти месяцев.
К сожалению, не все соответствуют этим требованиям. Поэтому в Алтайском крае сохранен принятый еще в 2021 году порядок — выдача региональных сертификатов, сейчас они называются именными свидетельствами. Требований к именным свидетельствам меньше, например, не требуется официальное трудоустройство ребенка-сироты. При этом, сумма именного свидетельства и федерального сертификата одинакова, — отметила Аделина Пчелина.
Факт: В 2024 году на выдачу региональных и федеральных сертификатов для детей-сирот из Алтайского края выделили 1 млрд рублей.
Какие документы нужно подать
Чтобы получить федеральный сертификат, нужно отправить по почте специальное заявление и приложить к нему заверенную копию паспорта, либо лично обратиться в Региональное жилищное управление.
Для этого необходимо собрать пакет документов:
- Копию паспорта заявителя, а также паспорта супруги(а), свидетельства о рождении всех детей.
- Две справки. Первая — из наркологического диспансера о том, что у заявителя нет алкогольной или наркотической зависимости. Вторая — из психоневрологического — о том, что нет психических заболеваний и расстройств.
- Если заявитель принимает решение использовать материнский капитал, нужна соответствующая выписка из федерального регистра лиц, имеющих право на такую дополнительную меру господдержки.
- Документы, подтверждающие участие заявителя в СВО (при наличии).
- Заключение Минсоцзащиты края о том, что заявитель не находится в трудной жизненной ситуации.
Для этого нужно получить от своего терапевта медицинское заключение о том, что он не нуждается в постоянном постороннем уходе. С этим документом требуется лично обратиться в Региональное жилищное управление и написать заявление.
Также потребуются:
- Справка по форме 2-НДФЛ с места работы заявителя за 12 календарных месяцев, которые предшествовали месяцу обращения с заявлением.
- Копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и лиц, указанных им в качестве членов семьи. В перечень входят свидетельство о регистрации или расторжении брака, о перемене имени и т.д. (при наличии).
- Копия ИНН и СНИЛС.
Комиссия в течение 20 рабочих дней с момента подачи рассмотрит заявление и пакет документов.
Если заявителю откажут в получении федерального сертификата, Региональное жилищное управление рассмотрит возможность предоставить ему именное свидетельство.
Отдельно отметим: те, кто имеет вступившее в законную силу решение суда о предоставлении жилого помещения, тоже вправе подать заявление и получить сертификат.
До появления понятия «федеральный сертификат» в 2024 году это было невозможно, федеральным законом этого не было предусмотрено, — добавила Аделина Пчелина.
После государственной регистрации прав на жилое помещение, такие заявители обязаны предоставить определение суда о том, что он принял отказ о взыскании.
Подать все эти заявления через «Госуслуги» или МФЦ пока невозможно, но Региональное жилищное управление над этим работает.
Мы готовимся к заключению соглашения с МФЦ. Благодаря этому подача заявлений сможет стать еще проще, — заключила Аделина Пчелина.
Если есть вопросы, можно обратиться в Региональное жилищное управление по телефону (3852) 55-66-76.
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