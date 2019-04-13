Испытано altapress.ru. Как спецназ подавил бунт в алтайской колонии

10 апреля на территории новоалтайского ЛИУ-8 десятки условных заключенных подняли бунт: устроили пожар и захватили заложниц. Они требовали улучшения условий режима. Наводить порядок в колонии приехал спецназ краевого УФСИН. Корреспондент altapress.ru побывала в гуще этих событий.

«Начальника в отставку! Давай прокурора!»

Бунт в колонии был учебный, а заключенные оказались переодетыми сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Но в этом году впервые учения проводили при активном участии журналистов краевых СМИ. Двое корреспондентов вызвались сыграть роли спецназовцев УФСИН, двое были заложницами, а еще трое — заключенными.

Я выбрала сторону правопорядка, поэтому была вынуждена несколько часов проходить в форме сотрудника спецназа ФСИН. Это оказалось непросто: облегченный бронежилет к концу учений казался неподъемным, левая рука ныла от плеча до кисти из-за того, что на ней висел металлический щит. Усталость была такая, как будто мы целый день выкапывали картофель.

Учения в алтайской колонии. Алексей Горновых

Учение разделили на два этапа. В первом, согласно легенде, заключенные вооружились палками и другими предметами в качестве оружия, вытеснили сотрудников дежурной смены из помещения отряда и забаррикадировались там. Около гаража они разложили автомобильные покрышки, соорудили костры и подожгли их.

Сначала заключенных попросили сдаться добровольно, и тогда спецназ не стал бы применять силу. Они отказались и потребовали отставки начальника колонии. «Давай прокурора, все, диалога не будет!», — кричали «осужденные». Пришлось действовать по плану «Б». Спецназ должен был окружить заключенных, отрезать связь бунтовщиков с колонией, чтобы не допустить увеличения их числа, и задержать всех нарушителей.

Учения в алтайской колонии. Алексей Горновых

Первым делом пожарные колонии потушили костры. Затем спецназ рассредоточился по территории согласно плану. В щиты полетели камни и деревяшки — заключенные не собирались сдаваться просто так. Досталось и мне. Больше всего я боялась, что кто-то из заключенных решить прорвать окружение и пойдет в мою сторону, ведь я была самым слабым звеном. Хотя рядом со спецназовцами можно было чувствовать себя уверенно: они подставляли плечо, подсказывали, направляли — в общем, вели себя, как настоящие рыцари.

Затем часть отряда спецназа начала окружать бунтовщиков. Для того, чтобы их дезориентировать, применили взрывпакеты и дымовые шашки. В конце концов всех заключенных выловили из толпы по одному, довольно жестко скрутили и поместили в автозаки.

Как признались позже коллеги-«заключенные», после пары взрывов бунтовать уже не очень хотелось. Спецназ, по их мнению, работал так слаженно, что они и не заметили, как оказались в руках правоохранителей.

Обезвредить за 18 секунд

Второй этап учений проходил с участием заложниц. Коллегам, сыгравшим медсестер, физически было легче, чем «спецназовцам» — на них надели только халаты. А вот морально им было тяжелее всех: не каждый день корреспондентам угрожают ножом заключенные, хоть и переодетые.

По легенде, двое опасных преступников захватили медсестер колонии, чтобы сбежать с их помощью. Сотрудники алтайского УФСИН, переодетые в заключенных, оказались прекрасными актерами: вели себя по отношению к медсестрам-корреспондентам грубо, обзывали их «курицами», угрожали расправой, употребляли жаргон.

Учения в алтайской колонии. altapress.ru

Один из членов группы переговорщиков передал заключенным рацию, чтобы можно было договариваться. «Начальник, мне терять нечего, если не выполните мои требования, я начну их резать», — диктовал условия один из нарушителей.

Выяснилось, что заключенным нужен автомобиль и 1 млн рублей. Машину они потребовали в течение 20 минут. Задержка во времени могла стоить одной из заложниц ушей (так сказали захватчики), поэтому сотрудникам алтайского УФСИН пришлось выполнить это требование.

Учения в алтайской колонии. altapress.ru

Водитель, доставивший автомобиль к нужному месту, выскочил из него и убежал в безопасное место со скоростью зайца. Один из заключенных вышел и проверил машину. Несмотря на то, что преступник оказался в поле видимости снайпера, который лежал на одной из крыш, стрелять в него было нельзя: его напарник караулил заложниц.

Однако преступникам все равно не дали скрыться: когда машина с ними и заложницами подъехала к воротам колонии, раздались взрывы и выстрелы. За считанные секунды всех вытащили из машины и обезоружили.

Учения в алтайской колонии. altapress.ru

Медсестер тоже сначала заковали в наручники. Так положено, ведь нет гарантии, что преступники не переоделись в их халаты, а тратить драгоценное время на установление личности спецназ не может.

Чтобы не допустить трагедии

Как рассказали сотрудники алтайского УФСИН, такие учения необходимы для того, чтобы проанализировать заданную ситуацию с разных позиций. Обе стороны конфликта старались работать в полную силу: «заключенные» пытались прорвать кольцо, спецназ — максимально быстро обезвредить бунтовщиков без вреда для них самих и населения, живущего рядом с колонией.

Спецназ ФСИН. Алексей Горновых

«Чем жестче мы действуем, тем проще будет нашим коллегам при реальном бунте», — рассказал один из «заключенных» Сергей Белоруков.

По окончанию учений всех накормили тушеной картошкой с мясом из полевых котелков. Все были очень рады такому бонусу — учения оказались для журналистов довольно выматывающими, хотя и очень веселыми. А вот ребятам из спецназа, для которых все это было прежде всего работой, предстоял еще и разбор недочетов.

Учения в алтайской колонии. altapress.ru

Сотрудники краевого УФСИН признались, что задействовали далеко не все спецсредства, имеющиеся у них в арсенале. А значит, реальным бунтовщикам может прийтись гораздо хуже.

Всего в учениях задействовали 200 сотрудников УФСИН по Алтайскому краю. Подобные мероприятия в колониях проходят регулярно. Главное — отточить навыки до автоматизма и не повторить ситуации 1989 года, когда при подавлении массовых беспорядков в змеиногорской колонии погибло два сотрудника уголовно-исполнительной системы.