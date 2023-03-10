Как АлтГУ отпразднует свое 50-летие и какой будет праздничная программа

Совсем скоро грядет День рождение Алтайского государственного университета. Эта дата особенно важна для вуза — ведь ему исполняется 50 лет. Altapress.ru рассказывает, какую праздничную программу подготовил АлтГУ и сколько дней она продлится.

Когда АлтГУ будет праздновать юбилей?

По случаю праздника Алтайский госуниверситет будет отмечать юбилей целых две недели — с 15 по 26 мая. Ранее праздничная программа длилась только одну неделю.

Официально День рождение у АлтГУ 24 мая. Именно в этот день он был образован в соответствии с приказом министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 1973 года.

Алтайский государственный университет. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ

Праздничная программа

15 мая состоится открытие обновленной Галереи ветеранов АлтГУ в учебном корпусе на ул. Димитрова, 66. Вслед за ним гостям представят модернизированный музей истории АлтГУ им. В. И. Неверова.

16 мая откроется студенческая фотовыставка «Мой университет». Она будет расположена на площадке перед корпусом «Д».

В 18:00 начнется юбилейный концерт капеллы АлтГУ в концертном зале на Димитрова, 66.

19 мая в университетском дворике пройдет концерт студенческих отрядом АлтГУ «50 лет в бойцовке».

Самое же торжественное открытие праздничной недели состоится 22 мая. Ректор АлтГУ Сергей Бочаров выступит на торжественной линейке в 10:00.

А в 11:00 пройдет открытие мемориальной доски в честь первого ректора АлтГУ В. И. Неверова.

Алтайский государственный университет. Архив АлтГУ.

23 мая в зале ученого совета презентуют юбилейные исторические издания АлтГУ.

24 мая выпустят юбилейную почтовую марку, посвященной 50-летию АлтГУ. Также в этот день пройдут конференция «Молодые университеты» и выставка научных достижений и реализация программы «Приоритет 2030».

25 мая пройдут сразу пять мероприятий. Открытие галереи выпускников АлтГУ, встреча выпускников 1978 года, торжественное заседание ученого совета, выступление университетской капеллы и торжественный прием участников заседания.

Кульминацией праздничной недели станет концерт «Планета Университет» 26 мая.

Алтайский государственный университет Фото предоставлены пресс-службой АлтГУ

Где пройдет главный концерт «Планета Университет»?

Отчетный концерт «Планета Университет» в этом году пройдет не в университетском дворике, а в «Титов-Арене». Он приобретет небывалый масштаб и будет длиться с 14:00 до 22:00.

К нему подведет праздничное шествие «Парад институтов». Оно начнется от корпусов АлтГУ и приведет к «Титов-Арене». Начало в 14:00.