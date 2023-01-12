Как Анисья зимняя решит проблемы с желудком: приметы и традиции 12 января

12 января на Руси называли Анисьевым днем или Анисей Желудочницей. Православная церковь чтит память христианской святой Анисии Солунской. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Анисьева дня

В народе у этого праздника было много названий: Анисьин день, Анисья зимняя, Анисья-желудочница, Порезуха.

В этот день резали гусей и свиней к Васильеву вечеру. По внутренностям судили о том, какой будет зима. Например, если желудок пустой, то зима будет затяжной, а если печень широкая и без жира — то зима будет мягкой и теплой.

Святой Анисье молились об избавлении от проблем с желудком.

В старину на Анисью ходили в гости к родственникам и друзьям, устраивались пышные застолья.

Живот , боль в животе. СС0

Что нельзя делать 12 января?

Не стоит принимать подарки от незнакомых людей — иначе на вас нашлют порчу.

На Анисью нельзя шить и прясть — к несчастью.

Не рекомендует употреблять пищу с солью — к проблемам со здоровьем.

Не стоит поднимать вещи на перекрестке — накличете на себя беду.

Соль , еда. СС0

Приметы Анисьева дня