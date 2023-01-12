Как Анисья зимняя решит проблемы с желудком: приметы и традиции 12 января

Традиции Анисьева дня
В народе у этого праздника было много названий: Анисьин день, Анисья зимняя, Анисья-желудочница, Порезуха.
В этот день резали гусей и свиней к Васильеву вечеру. По внутренностям судили о том, какой будет зима. Например, если желудок пустой, то зима будет затяжной, а если печень широкая и без жира — то зима будет мягкой и теплой.
Святой Анисье молились об избавлении от проблем с желудком.
В старину на Анисью ходили в гости к родственникам и друзьям, устраивались пышные застолья.
Что нельзя делать 12 января?
- Не стоит принимать подарки от незнакомых людей — иначе на вас нашлют порчу.
- На Анисью нельзя шить и прясть — к несчастью.
- Не рекомендует употреблять пищу с солью — к проблемам со здоровьем.
- Не стоит поднимать вещи на перекрестке — накличете на себя беду.
Приметы Анисьева дня
- Снег пошел — к пасмурному лету.
- Южный ветер — к теплому лету и хорошему урожаю.
- Западный ветер — в реках рыбы будет много.
- Солнечный день сулит потепление.
- Звезд на небе не видно — к перемене погоды.
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