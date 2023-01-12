12 января
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Жизнь

Как Анисья зимняя решит проблемы с желудком: приметы и традиции 12 января

12 января на Руси называли Анисьевым днем или Анисей Желудочницей. Православная церковь чтит память христианской святой Анисии Солунской. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Традиции Анисьева дня

В народе у этого праздника было много названий: Анисьин день, Анисья зимняя, Анисья-желудочница, Порезуха.

В этот день резали гусей и свиней к Васильеву вечеру. По внутренностям судили о том, какой будет зима. Например, если желудок пустой, то зима будет затяжной, а если печень широкая и без жира — то зима будет мягкой и теплой.

Святой Анисье молились об избавлении от проблем с желудком.

В старину на Анисью ходили в гости к родственникам и друзьям, устраивались пышные застолья.

Живот, боль в животе.
Живот, боль в животе.
СС0

Что нельзя делать 12 января?

  • Не стоит принимать подарки от незнакомых людей — иначе на вас нашлют порчу.
  • На Анисью нельзя шить и прясть — к несчастью.
  • Не рекомендует употреблять пищу с солью — к проблемам со здоровьем.
  • Не стоит поднимать вещи на перекрестке — накличете на себя беду.
Соль, еда.
Соль, еда.
СС0

Приметы Анисьева дня

  • Снег пошел — к пасмурному лету.
  • Южный ветер — к теплому лету и хорошему урожаю.
  • Западный ветер — в реках рыбы будет много.
  • Солнечный день сулит потепление.
  • Звезд на небе не видно — к перемене погоды.

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