1 мая
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Жизнь

Как Барнаул празднует Первомай — трансляция altapress.ru

В этом году в Барнауле не пройдет митинг Профсоюзов, однако без праздника город не остался. Как проходит 1 мая и что интересного предлагают горожанам — в трансляции altapress.ru

Пожарные машины 1 мая.
Пожарные машины 1 мая.
altapress.ru

Обновлено в 11:42

Пожарные вынесли Куб жизни, чтобы продемонстировать самоспасение.

Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru

Обновлено в 11:40

Спасатели в центре Барнаула показали, как тушат деревянный дом. Железные двери они вскрыл бензорезом.

Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru

Обновлено в 11:32

Спасатели показывают свою силу. Один даже тянет за собой пожарный автомобиль!

Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru
Первомай.
Первомай.
altapress.ru

Обновлено в 11:27

Искореженное авто подожгли.

Первомай в Барнауле.
Первомай в Барнауле.
altapress.ru
Первомай в Барнауле.
Первомай в Барнауле.
altapress.ru
Первомай в Барнауле.
Первомай в Барнауле.
altapress.ru
Первомай в Барнауле.
Первомай в Барнауле.
altapress.ru
Первомай в Барнауле.
Первомай в Барнауле.
altapress.ru

Обновлено в 11:25

Выступления по аварийно-спасательной подготовке. Сотрудники МЧС разбили стекла авто и срезали крышу, чтобы достать «пострадавшего».

Первомай в Барнауле.
Первомай в Барнауле.
altapress.ru
Первомай в Барнауле.
Первомай в Барнауле.
altapress.ru
Первомай в Барнауле.
Первомай в Барнауле.
altapress.ru
Первомай в Барнауле.
Первомай в Барнауле.
altapress.ru
Первомай в Барнауле.
Первомай в Барнауле.
altapress.ru
Первомай в Барнауле.
Первомай в Барнауле.
altapress.ru

Обновлено в 11:20

Спасатели проходят полосу препятствий.

Полоса препятствий.
Полоса препятствий.
altapress.ru
Полоса препятствий.
Полоса препятствий.
altapress.ru
Полоса препятствий.
Полоса препятствий.
altapress.ru
Полоса препятствий.
Полоса препятствий.
altapress.ru
Полоса препятствий.
Полоса препятствий.
altapress.ru
Полоса препятствий.
Полоса препятствий.
altapress.ru

Обновлено в 11:10

На площади Свободы начался Кадетский вальс. Его исполнили курсанты кадетского корпуса «Спасатель» Лицея № 52.

Кадетский вальс.
Кадетский вальс.
altapress.ru
Кадетский вальс.
Кадетский вальс.
altapress.ru
Кадетский вальс.
Кадетский вальс.
altapress.ru
Кадетский вальс.
Кадетский вальс.
altapress.ru
Кадетский вальс.
Кадетский вальс.
altapress.ru
Кадетский вальс.
Кадетский вальс.
altapress.ru
Кадетский вальс.
Кадетский вальс.
altapress.ru
Кадетский вальс.
Кадетский вальс.
altapress.ru
Кадетский вальс.
Кадетский вальс.
altapress.ru

В 9:30 по Барнаулу проехала колонна пожарной техники и остановилась на площади Свободы.

Дети и взрослые с любопытством осматривают машины и садятся на ретро-мотоциклы. По словам нашего корреспондента, людей на площади много.

Посмотреть, какую программу приготовили барнаульцам, можно в материале altapress.ru.

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