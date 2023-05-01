В этом году в Барнауле не пройдет митинг Профсоюзов, однако без праздника город не остался. Как проходит 1 мая и что интересного предлагают горожанам — в трансляции altapress.ru

Обновлено в 11:42 Пожарные вынесли Куб жизни, чтобы продемонстировать самоспасение. Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru

Обновлено в 11:40 Спасатели в центре Барнаула показали, как тушат деревянный дом. Железные двери они вскрыл бензорезом. Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru

Обновлено в 11:32 Спасатели показывают свою силу. Один даже тянет за собой пожарный автомобиль! Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru Первомай. altapress.ru

Обновлено в 11:27 Искореженное авто подожгли. Первомай в Барнауле. altapress.ru Первомай в Барнауле. altapress.ru Первомай в Барнауле. altapress.ru Первомай в Барнауле. altapress.ru Первомай в Барнауле. altapress.ru

Обновлено в 11:25 Выступления по аварийно-спасательной подготовке. Сотрудники МЧС разбили стекла авто и срезали крышу, чтобы достать «пострадавшего». Первомай в Барнауле. altapress.ru Первомай в Барнауле. altapress.ru Первомай в Барнауле. altapress.ru Первомай в Барнауле. altapress.ru Первомай в Барнауле. altapress.ru Первомай в Барнауле. altapress.ru

Обновлено в 11:20 Спасатели проходят полосу препятствий. Полоса препятствий. altapress.ru Полоса препятствий. altapress.ru Полоса препятствий. altapress.ru Полоса препятствий. altapress.ru Полоса препятствий. altapress.ru Полоса препятствий. altapress.ru

Обновлено в 11:10 На площади Свободы начался Кадетский вальс. Его исполнили курсанты кадетского корпуса «Спасатель» Лицея № 52. Кадетский вальс. altapress.ru Кадетский вальс. altapress.ru Кадетский вальс. altapress.ru Кадетский вальс. altapress.ru Кадетский вальс. altapress.ru Кадетский вальс. altapress.ru Кадетский вальс. altapress.ru Кадетский вальс. altapress.ru Кадетский вальс. altapress.ru

В 9:30 по Барнаулу проехала колонна пожарной техники и остановилась на площади Свободы.

Дети и взрослые с любопытством осматривают машины и садятся на ретро-мотоциклы. По словам нашего корреспондента, людей на площади много.

Посмотреть, какую программу приготовили барнаульцам, можно в материале altapress.ru.