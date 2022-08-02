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Жизнь

Как барнаульские десантники отметили День ВДВ. Фоторепортаж altapress.ru

В Барнауле отметили 92-летие Воздушно-десантных войск. После пандемии барнаульские десантники в привычном формате вышли на улицы города. Посмотреть на праздник «голубых беретов» можно в нашем фоторепортаже.

День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.

Традиционно «крылатая пехота» собралась утром на площади Ветеранов. После официальной части, на которой в память о погибших возложили цветы к Вечному огню, начались показательные выступления.

День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.

Фотограф altapress.ru передает, что виновники торжества с радостью позировали перед камерами. Многие десантники пришли на праздник с женами и детьми. Атмосфера барнаульского Дня ВДВ была семейная.

День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.

«Пушистая пехота» тоже прибежала на праздник.

День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.
День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.

После торжественной части у «Дома афганцев» десантники пошли к площади Победы. Некоторые женщины несли портреты погибших сыновей. После шествия праздник распространился по всем уголкам города.

Посмотреть, как отметили День ВДВ в 2021 году можно здесь.

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