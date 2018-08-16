Как барнаульские подростки «выживали» в языковой школе в Японии

Этим летом ученики барнаульской школы иностранных языков «Elite» съездили в Японию. Они стали стали первой и пока единственной группой из Сибири, которая побывали в Японии в качестве не туристов, а обучающихся. Страна которая показалась им другой планетой. Им пришлось привыкать к четкому расписанию, часто выбрасывать еду и носить мусор с собой. Что еще интересного увидели наши школьники в Японии?

Технологии: «ни сантиметра в сторону»

Японцы живут как будто в своем замкнутом пространстве. На улицах они все время куда-то без остановки идут и никогда друг с другом не разговаривают — заняты своими гаджетами.

Татьяна Авдеева,

преподаватель школы «Elite», куратор поездки:

Говорят, «как до Китая пешком». Так вот до Японии еще дальше. Нам никогда до них не дотянуться в плане технологий. У них даже годовалые дети в коляске уже держат в руках телефоны. Причем такие, каких мы никогда не видели. И да, унитазы в общественных туалетах с подогревом.

Туалеты в аэропорту поразили ребят сразу. Там не надо ничего трогать руками — везде сенсоры. Как всем этим пользоваться, сначала было не понятно, а потом все по десять раз сходили помыть руки, из любопытства.

Еще одна фишка японцев, не очень понятная русским, — абсолютная точность.

Ученики барнаульской школы «Elite» в языковой академии Хоккайдо в Японии. Школа «Elite».

Татьяна Авдеева,

преподаватель школы «Elite», куратор поездки:

Если написано, что поезд прибывает в 9:21, он не подойдет в 9:20 или в 9:22. Время соблюдается везде. Рабочий день закончился в 17:00 — ровно в эту минуту они уходят с работы. И так во всем. Поезд, например, останавливается у специальных ворот. Ни одного сантиметра влево или вправо. Есть специальная дорожка, и нужно вставать в очередь четко друг за другом.

Ученики барнаульской школы «Elite» в языковой академии Хоккайдо в Японии. Школа «Elite».

Люди: «они нас вообще видят?»

В метро японцы также либо читают газеты, либо смотрят в телефон. Иностранцы не вызывают у них никакого восторга или желания поглазеть.

Татьяна Авдеева,

преподаватель школы «Elite», куратор поездки:

Никто не обращает внимания на то, что ты иностранец, пальцем не тыкают. А могли бы: в Саппоро почти нет европейцев, туристы в основном из Кореи, Вьетнама, Китая. В общем, ощущаешь себя комфортно. Внимания на нас никто не обращал. У меня даже ребята шутили: «Они вообще нас видят?».

Однако, несмотря на кажущуюся замкнутость, жители Саппоро всегда с радостью готовы помочь, если к ним обратиться.

В отличие от других азиатов японцы более светлокожие. Даже в жару девушки ходят в перчатках и всячески закрывают тело: не любят загорать.

Японки в Саппоро все с хорошим макияжем, маникюром и с прическами по последней моде, но в одежде абсолютно не прихотливы — ходят в том, в чем удобно, так что редко можно встретить женщину на каблуках. Сэкономив на украшениях и дорогой одежде, японцы почти все средства тратят на технику.

Ученики барнаульской школы «Elite» в языковой академии Хоккайдо в Японии. Школа «Elite».

Чистота: «таскали мусорные пакеты»

В Саппоро несколько раз в день моют асфальт, поэтому все машины там чистые, даже колеса. Мусора нет нигде. Урну в центре города еще придется поискать.

Татьяна Авдеева,

преподаватель школы «Elite», куратор поездки:

Есть всего несколько мест, где можно выбросить мусор. Нам пришлось таскать мусорные пакеты с собой. Так принято — придешь домой, рассортируешь и выбросишь.

Чистота у японцев в приоритете. В школе, где учились ребята, есть санитарный день, когда сами школьники моют помещения. У них нигде нет техничек. Офисы тоже моют сами служащие. Это экономия и приобщение к труду одновременно. Делегации из России тоже пришлось принимать участие в уборке.

Ученики барнаульской школы «Elite» в языковой академии Хоккайдо в Японии. Школа «Elite».

Школа: «не хочешь делать уроки — не делай»

На обучение в школу приехали вьетнамцы, корейцы, тайваньцы, французы, индусы, итальянцы, мексиканцы. Впервые в истории школы русских там было сразу 11 человек.

Так что, как только стало известно о приезде наших ребят, все ученики сбежались посмотреть на эту экзотику. Корейцы, например, все время удивлялись, что у русских такие большие глаза и длинные ресницы.

Методика обучения языкам в Японии во многом отличается от российской. Там учат именно общаться, а уж потом дело доходит до теории.

Татьяна Авдеева,

преподаватель школы «Elite», куратор поездки:

Самое удивительное, что все всегда делали домашнюю работу. Даже ночью смотрю — сидят. Хотя делать домашнее задание там никто не заставляет, это выбор самого ученика. Если ему надо и интересно, то сделает, учитель никого за уши тащить не будет. Наши ребята как-то это осознали. Просто неловко как-то, стыдно не делать уроки.

Ученики барнаульской школы «Elite» в языковой академии Хоккайдо в Японии. Школа «Elite».

Еда: «взвыли через два дня»

Всем известно, что японская кухня весьма специфична, но никто не подозревает, насколько, пока не попробует. Еды, привычной для европейцев, в Саппоро нет вообще. Так что обнаруженные в магазине спагетти стали настоящим праздником. Все две недели российская группа мечтала о большом куске мяса с картошкой.

Татьяна Авдеева,

преподаватель школы «Elite», куратор поездки:

Прям прочувствовали, что значит выражение «японская кухня». Многое есть просто невозможно. Мы через два дня взвыли. Начали сами готовить. Суп варили несколько раз. Но все равно из их продуктов он только приблизительно похож на суп.

В городе начисто отсутствуют огурцы. И нет никаких круп, кроме риса. Но вот уж рис представлен во всех возможных и невозможных видах. Горожане почти не едят выпечку, зато очень любят напитки, выбор минеральной воды огромен. Японцы в этом смысле большие экспериментаторы.

Татьяна Авдеева,

преподаватель школы «Elite», куратор поездки:

Есть прозрачная кока-кола, например. На вид просто вода. Мы сначала думали, что это какой-то фейк, но нет. Насчитали 20 видов этого напитка. С виноградом, с лимоном, с зеленым чаем (на вкус, конечно, кошмар). Все пробовали, но половину выливали.

У японцев совершенно иной подход к упаковке и продаже продуктов. Например, нигде нельзя купить кусок сыра, он уже натерт и продается в пакете. Курицу или говядину также не найти — на витринах мелко порезанный и замаринованный в специях продукт.

Татьяна Авдеева,

преподаватель школы «Elite», куратор поездки:

Однажды купили, но выбросили: невозможно есть, весь рот горит. Они очень любят специи.

Еда в Саппоро довольно дорогая. В пересчете на российские деньги яблоки или картошка стоят 300 рублей, молоко — 80 рублей за литр, мясо — 500−600 рублей за кг. Зато спиртное дешевле в два раза. Жители Саппоро практически не пьют вино и крепкие напитки, но любят пиво — это их гордость.

Ученики барнаульской школы «Elite» в языковой академии Хоккайдо в Японии. Школа «Elite».

Пространство: «нашагали 210 километров»

Большая часть жизни японцев проходит под землей, там расположены основные торговые и развлекательные площадки.

Татьяна Авдеева,

преподаватель школы «Elite», куратор поездки:

Главный торговый центр по площади как от Дома под шпилем до ЦУМа. Мы его не смогли обойти, конечно. У него шесть этажей вверх, и шесть вниз под землю. А еще в Саппоро четыре ветки метро, одна ниже другой. Даже страшно, насколько глубоко ты спускаешься. Мне кажется, они уже до океанского дна дорыли.

Центральная улица в Саппоро шире нашего проспекта Ленина в пять раз. На ее аллее находятся пять больших парков со скульптурами, детскими и молодежными площадками, кафе.

Благодаря продуманной организации Саппоро, несмотря на перенаселенность, может себе позволить большие рекреационные зоны, например, шикарный ботанический сад в 12 гектаров.

Наши ребята старались передвигаться по городу пешком, чтобы внимательно осмотреть все, и за две недели, по показаниям трекера, нашагали 210 километров.

Ученики барнаульской школы «Elite» в языковой академии Хоккайдо в Японии. Школа «Elite».

Японский язык: «русские могут все»

Если в большинстве стран, например, Восточной Европы можно попытаться изъясниться на русском, то в Японии этот номер не пройдет. Большинство ребят из «Elite» перед поездкой в Саппоро изучали язык всего около года, но никакого языкового барьера, как ни странно, не возникло.

Татьяна Авдеева начала учить японский два года назад «по обстоятельствам». Один из педагогов школы вынуждена была срочно уехать, так что Татьяне пришлось одновременно и учиться самой и учить уже набранную группу детей.

В «запасе» у нее уже был китайский, так что японский дался относительно легко — он проще. В нем вообще нет ничего такого, что было бы не под силу.

Татьяна Авдеева,

преподаватель школы «Elite», куратор поездки:

Русские могут все. У нас абсолютно универсальный артикуляционный аппарат, так что любой язык, хоть азиатский, хоть европейский, для нас не труден. Я убедилась в этом много раз. Мы можем четко копировать любые звуки максимально приближенно к оригиналу. В этом смысле нам очень повезло, а вот французам, вьетнамцам и, кстати, японцам — нет, им все дается с трудом.

Что посмотреть в Саппоро

Саппоро — четвертый по величине город Японии, экономический, промышленный, образовательный и культурный центр острова Хоккайдо.

Город славится горячими источниками, шоколадной фабрикой (там есть экскурсии и мастер-классы), музеем пива и бескрайними лавандовыми полями. Стоит посетить синтоистский храм, где экскурсовод расскажет о различных религиозных церемониях, и зоопарк, где можно покормить морских котиков.

«Снежный фестиваль» зимой собирает несколько миллионов туристов со всего мира.