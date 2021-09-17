Как барнаульцам проголосовать за размещение стелы «Город трудовой доблести». Инфографика

Жители Барнаула в период с 17 по 19 сентября, когда проходят выборы депутатов Госдумы и нового созыва АКЗС, смогут проголосовать за место, где по их мнению, следует установить стелу «Город трудовой доблести». Редакция altapress.ru рассказывает в инфографике о том, что это за объект и как можно принять участие в голосовании.

Напомним, что весной текущего года Барнаулу было присвоено почетное звание «Город Трудовой доблести». Соответствующий указ был подписан главой государства — президентом Владимиром Путиным.

Комментируя данный факт, глава Барнаула Вячеслав Франк отмечал: «Уверен, краевая столица с честью будет носить звание „Города трудовой доблести“, хранить память о подвиге барнаульцев, продолжая своим трудом вносить существенный вклад в развитие Алтайского края и нашей страны».

Согласно сложившейся практике, обретение звания «Город трудовой доблести» предполагает, что на территории города должна быть установлена стела с изображением герба и текстом указа президента Российской Федерации о присвоении городу соответствующего статуса.

В Барнауле место для установки стелы определят сами горожане.

Такой подход к решению вопроса высоко оценил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, который во время своего визита в краевую столицы подчеркивал: «Самое главное в том, что окончательное решение будут принимать жители города Барнаула. Администрация города при поддержке правительства Алтайского края запустит это голосование, и люди сами выберут, в каком месте эта стела должна быть установлена. Город получит с одной стороны, еще одну точку притяжения, а с другой стороны — еще один символ уважения тех заслуг, которые барнаульцы проявили в годы войны, поставляя фронту технику, патроны, обмундирование».

Где предлагается разместить стелу?

Барнаульцам предстоит выбрать один вариант из одиннадцати:

Аллея , расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова , 30; Нагорный парк ( верхняя площадка , в районе букв «БАРНАУЛ»); Нагорный парк ( верхняя площадка с видом на реку Обь , напротив улицы Гвардейской); Площадь им. В.Н.Баварина; Площадь Октября; Привокзальная площадь; Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова ( транспортная развязка) напротив нежилого здания 249 по Павловскому тракту; Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова ( транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения — букв «БАРНАУЛ»; Сквер , расположенный напротив дома 36 по проспекту Строителей; Сквер , расположенный по проспекту Ленина , 88; Территория перед зданием на проспекте Ленина , 152 ( напротив бывшего ДК «Трансмаш»).

Как и когда можно проголосовать?

Отдать свой голос за одну из предложенных локаций можно уже сейчас — в ходе проходящих выборов депутатов Госдумы и Алтайского краевого Законодательного собрания.

Необходимо прийти на избирательный участок по месту жительства и найти точку для голосования за размещение стелы «Город трудовой доблести». Горожанам надо будет ответить на вопрос «Какое из предложенных мест размещения стелы «Город трудовой доблести» Вы поддерживаете.

Проголосовать можно только один раз в любой день с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00.

altapress.ru.

Для участия в голосовании жителям города Барнаула необходимо прийти на счетный участок в указанное время, предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а затем поставить подпись в листе голосования в столбце, соответствующем выбранному варианту ответа на вопрос.

Принять участие в голосовании могут только барнаульцы. При этом важно отметить, что свою волю по вопросу размещению стелы «Город трудовой доблести» могут выразить горожане, достигшие 14-летия.

После завершения голосования членами Общественной комиссии будет подписан протокол и передан в администрацию города для утверждения и обнародования результатов голосования.



При проведении процедуры будут соблюдаться все мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Что касается сроков установки стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле, то она должна украсить краевую столицу до ноября 2022 года.