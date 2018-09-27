Как барнаульцев затягивает сетевой бизнес и что стоит за их красивыми фото в соцсетях

Сетевой маркетинг снова стал популярным. При этом он заметно изменился: теперь им занимаются не навязчивые люди с каталогами, а начинающие блогеры, рисующие в соцсетях картину красивой и успешной жизни. Но за привлекательным образом в инстаграме часто стоит совсем другое.

«Будешь получать 500 тыс. и ничего не делать»

«Сетевой маркетинг запрещен!» — такие объявления можно встретить в тренажерных залах барнаульской сети «Рельеф». «Да потому что достали!», — объясняет ее основатель Алексей Меркулов. По его словам, адепты сетевого бизнеса пользуются тем, что в залах царит доверительная обстановка, и «обрабатывают» посетителей, чтобы те купили товар или сами начали его распространять.

Когда к самому Меркулову стали подходить с такими вопросами по 3−4 раза в день, он ввел полный запрет на продвижение товаров и услуг в его залах. Тем, кто ослушается, делают предупреждение. Если история повторяется, нарушителя больше в тренажерный не пускают.

Однажды Алексею предложили самому поработать на популярную компанию — подписать в схему всех тренеров и через них распространять спортивное питание.

Алексей Меркулов,

основатель сети тренажерных залов «Рельеф»:

Мне говорили: ты, ничего не делая, будешь получать 500 тыс. рублей в месяц. Я отказался. Не хочу заниматься тем, что считаю обманом: их протеин стоит 2,5 тыс. рублей, хотя есть аналоги за 800−900 рублей, которые не уступают по качеству — мы сравнивали в лаборатории.

Меркулов и многие другие опрошенные altapress.ru жители Барнаула отмечают: в последние годы, по их наблюдениям, число ударившихся в сетевой маркетинг заметно выросло. И это объяснимо.

Объявление в сети «Рельеф». СС0.

Что это за бизнес и почему у него дурная слава?

Сетевой бизнес, сетевой маркетинг или МЛМ-бизнес (от анг. multilevel marketing) существует в России третий десяток лет и за это время заработал неоднозначную репутацию.

Сетевой маркетинг — это схема распространения товаров или услуг. Она основана на привлечении людей, которые становятся дистрибьюторами и могут привлекать новых партнеров. Чем больше новичков они вовлекут, тем выше их заработок.

По такой схеме распространяют разные вещи, но самый массовый сегмент это товары для здоровья и красоты — БАДы, косметика, средства гигиены и ухода.

Большинство МЛМ-компаний долгие годы действовали похожими, стандартными методами. Их представители обзванивали старых знакомых, звали их «встретиться поболтать». Когда человек приходил, то понимал, что попал на презентацию бизнеса. Там ему внушали, что «хватит работать на дядю», нужно становится «лидером"/"партнером"/"бизнесменом» и зарабатывать большие деньги без особого труда.

Сетевой маркетинг. Таблетки. СС0.

Бизнес-тренер Денис Матис не раз в своей жизни получал подобный приглашения на чай. «Прихожу — а там даже кружек нет», — смеется он. Матис видел, как гостями таких встреч откровенно манипулируют. Он задавал неудобные вопросы, за что с нескольких презентаций его даже выгоняли.

Денис Матис,

бизнес-тренер:

Такой подход сформировал негативное отношение к сетевому маркетингу. Это понятие стали ассоциировать с малограмотными и зомбированными людьми, которые вешают лапшу на уши. Но сейчас МЛМ-компании перестраиваются, отходят от диких схем с обманом.

Как работают МЛМ-компании в 2018 году?

Образ сетевика действительно радикально изменился. Теперь это не человек с клетчатой сумкой, который ходит по офисным центрам и уговаривает купить продукцию. И не тот, кто обзванивает всех, чьи телефоны способен достать, чтобы позвать «на чай». Сейчас МЛМ-компании учат своих партнеров не навязываться, а заинтересовывать.

Обучение в сетевых компаниях напоминает курсы личностного роста или школу блогеров. Неофитов учат создавать контент для соцсетей, писать тексты и обрабатывать иллюстрации, увеличивать число подписчиков своих аккаунтов, настраивать таргетированную рекламу, снимать видеоролики, проводить прямые эфиры и т. д.

Телефон. Работа. СС0

Как правило, такие МЛМ-блогеры стараются создать образ успешного и стремительно богатеющего человека. Они постят снимки с курортов или себя с дорогими вещами — в брендовой одежде, на премиальных авто, с новыми айфонами и т. д.

Такие посты чередуются с текстами о сетевом маркетинге. Как правило, люди пишут, что раньше считали всех в этом бизнесе мошенниками, но резко изменили мнение, когда познакомились с такой-то компанией и ее продуктом. Также они пытаются развенчать мифы об МЛМ и отстроить его от негативных стереотипов.

Также часто можно увидеть, как они хвастаются своими заработками. В конечном итоге расчет идет на то, чтобы подписчики увидели, как с помощью сетевого бизнеса можно особо не напрягаясь резко улучшить качество жизни, и сами попросились бы в команду. Именно поэтому МЛМ-бизнес становится все популярнее.

Стоит ли верить картинкам в инстаграме?

Часто образ, который создают в соцсетях сетевые бизнесмены, довольно далек от действительности. Алексей Меркулов был на тренинге одной популярной в Барнауле сетевой компании и рассказывает: фирма за свой счет может за определенные достижения отправить человека отдыхать на курорт. Но там он должен сделать столько фотографий, чтобы их можно было выкладывать в течение года, как будто человек постоянно ездит на пляжи в разные страны мира.

Алексей Меркулов,

основатель сети тренажерных залов «Рельеф»:

Однажды я увидел в инстаграме девушки, которая занимается сетевым маркетингом, фото с подписью «Хороший вечер на Бали». А за несколько часов до публикации я видел ее у нас в зале. Через пару дней снова встречаю, спрашиваю насчет снимка. Она говорит: «Просто такая работа».

Меркулов лично слышал, как некоторым людям на тренингах советовали мастера, который может смонтировать нужный снимок в фотошопе. Это преподносилось под соусом «Мы понимаем, вы люди занятые, вам некогда кататься, но марку держать необходимо», рассказывает Алексей.

Сотрудники одной из МЛМ-компаний порой хвастаются тем, что фирма подарила им новый Mercedes. На деле назвать это подарком сложно: чтобы получить машину, нужно выполнить ряд условий, в том числе три месяца подряд вместе с командой обеспечивать продажи на 1,5 млн рублей в месяц, и тогда тебе действительно дадут машину. Но куплена она будет в кредит. Его платит компания, но если показатели человека упали — кредит «повесят» на него.

Сетевой маркетинг. СС0.

Денис Матис,

бизнес-тренер:

Часто за внешним блеском стоит такой посыл: «Пойдем со мной, будешь такой же». Но только в интернете

Что говорят люди , прошедшие через сетевой бизнес и завязавшие?

«Пахал без оглядки на нормы Трудового кодекса»

Игорь,

студент:

Я продавал БАДы и бытовую химию. Компания преподносила свой продукт как нечто уникальное, хотя подобное можно найти у «Эвалара» или других производителей, притом втрое дешевле. Фирма устанавливала норму, сколько товара обязательно нужно закупить для себя. Выходит, то, что получаешь с продаж, возвращаешь компании. Заработать при таких условиях удавалось единицам. Потом я работал в другой сетевой компании, которая продавала абсолютно бесполезные, но красивые лженаучные книги. Каждое утро в компании начиналось с ритуалов, напоминающих религиозные. В обеих компаниях учили, как «обрабатывать» людей, психологически воздействовать на них. И там и там приходилось пахать без оглядки на нормы Трудового кодекса. После такого опыта сетевой маркетинг для меня пройденный этап.

«Отбил вложения за месяц»

Дмитрий Акатьев,

свадебный ведущий , организатор концертов:

Я скептически относился к сетевому. Но в какой-то момент мне стали попадаться посты об успехе разных людей в этой сфере. Я стал интересоваться этой темой. Вскоре знакомый позвал на презентацию компании Vilavi, которая на тот момент вывела на рынок напитки «Tayga 8». Мне понравился продукт, и я решил попробовать.



В сентябре 2016 года мы с женой вложили 35 тыс. рублей. Отбили их за месяц. К новому году заработали около 60 тыс. рублей, к лету — около 100 тыс. Потом начался свадебный сезон, я сосредоточился на нем и оставил «Тайгу». Сейчас, если бы я вернулся к сетевому, то пошел, наверное, в компанию NL. Но не стану. В свое время работал в продажах и устал от всего этого.

Сетевой маркетинг. Косметика. СС0.

«Никто из близких „спасибо“ мне не сказал»

Павел,

директор предприятия:

В 2013−14 годах плотно работал с Talk Fusion. Они продавали доступ к программе, по функционалу напоминающей Skype. Ее представитель показывал видео, как он снимает в банкомате крупные суммы, мог запросто перевести мне на счет $100. Так он пускал пыль в глаза. Я вложил в это дело 11,5 тыс. рублей. Арендовал зал в гостинице «Барнаул», устраивал там презентации, всех родственников и друзей подтянул. В итоге выяснилось, что это финансовая пирамида: вывести деньги в какой-то момент оказалось невозможно. Я лишь вернул вложения, ничего за полтора года не заработал. Естественно, никто из близких «спасибо» мне не сказал. После такого опыта в сетевой я больше ни ногой.

«Бегите оттуда , глупцы!»

Анастасия Апарина,

маркетолог:

3−4 года назад я сотрудничала с Oriflame, пыталась подзаработать немного, чтобы не сильно отвлекаться от учебы в вузе. Но в сетевом нужно много работать — продажи, маркетинг, переговоры. Хочешь зарабатывать — впахивай. Если заниматься этим только в свободное время, то получишь лишь приятные бонусы в виде скидок и подарков. Запомнилось, что сильно пропагандировалась любовь к компании и ее продуктам. Все друг друга поддерживают: максимум радости даже за минимум достижений. Плюс на тебя наседают со всех сторон историями успеха других «бизнесменов сетевого», чтобы тебя мотивировать. Ты вроде этим заражаешься, начинаешь тоже верить в это, и, естественно, на тебя уже смотрят как на чокнутого фанатика. Сейчас если кто-то приглашает меня в сетевой, я сразу отказываюсь. А новички на тебя наседают как в последний раз. Потому что так сказали делать. Хочется сказать в ответ: «Бегите оттуда, глупцы!».

Эксперты: МЛМ — это хорошая школа

Александр Беляев,

гендиректор консалтинговой компании «Эль-Консул»:

Александр Беляев , директор консалтинговой компании «Эль-Консул». МЛМ-бизнес очень распространен на Западе. Сама система — передовая, она позволяет сократить цепочку от производителя к потребителю и убрать многие издержки. А еще делать из клиента продавца и рекламного агента, что было необычно для нас. В России в 90-е годы построение сетей часто было связано с финансовыми пирамидами, но настоящий МЛМ-бизнес постепенно приживается и приобретает цивилизованные формы.



Согласитесь, редко в компании традиционного ведения бизнеса столько внимания уделяют обучению, как в МЛМ-бизнесах. Чем поднимаешься выше по карьерной лестнице, тем больше в тебя вкладывают. Учат продавать, вести переговоры, раскрывать потенциал людей в команде, быть лидером, управлять коллективом и т.д. Если нет «зомбирования», это все благотворно влияет на людей. Например, помогает наладить семейные отношения и развиваться в других сферах жизни.

Денис Матис,

бизнес-тренер:

Денис Матис. vk.com Универсального рецепта успеха нет, и для некоторых людей сетевой маркетинг вполне может стать хорошим источником дохода. Поэтому я не отговариваю от этого варианта тех, кто обращается ко мне за советом, идти ли в сетевой бизнес или создавать свой. Как минимум, МЛМ-бизнес научит вас продавать. А бизнеса без этого нет. Полученный навык точно пригодится в жизни, даже если вы не останетесь в сетевом. Но и здесь можно добиться успеха. У меня есть как минимум два таких примера из моего близкого круга. Это опровергает миф о том, что в сетевом могут преуспеть только те, кто пришел в него на старте: компании, в которых они работают, на рынке уже десятки лет. Однако при входе в сетевой маркетинг важно отличать нормальные компании от пирамид. У последних, как правило, нет реального товара. Например, предлагают инвестировать в некое виртуальное золото. Второй признак пирамиды — обещания неадекватно большой доходности.

Цитата

Андрей Меркулов,

основатель сети тренажерных залов «Рельеф»:

Сетевой бизнес питается теми, кому сложно отказать близким. Пользоваться этим — подлость. Поэтому это в корне неправильная схема.

Какие сетевые бизнесы популярны в Барнауле?