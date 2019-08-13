Как барнаульцы обсудили смерть на первой встрече в Death Cafe

10 августа в Барнауле стартовал проект Death Cafe — встречи, на которых собираются незнакомые люди, чтобы обсудить смерть за чашкой чая. На первом «сеансе» участники рассказали, как умерший дедушка оказался в сети Telegram, зачем мать говорит маленькой дочери, что ее папа умер и теперь скелет, и почему молодой человек хотел бы, чтобы перед его смертью «поугорали».

Что такое Death Cafe

Концепцию Death Cafe разработал Джон Андервуд в 2011 году в Лондоне. В 2017-м он скончался от лейкоза, но его мать и сестра продолжают проводить встречи в Лондоне. Аналогичный формат чаепитий прижился в 56 странах, в числе которых и Россия. На первую встречу в Барнауле пришли девять человек.

Анастасия Белокрылова,

психолог , организатор встречи:

Однажды в газете я увидела, что в разных странах, и в том числе в России, проводят такие встречи. Я задумалась: если бы люди могли осознанно подходить к теме смерти, их жажда жизни была бы намного сильнее.

О детских страхах

Страх смерти у детей рождается из непроговоренности, считают психологи. Так сложилось — эта тема поднимается только в день похорон, а неизвестность страшит гораздо больше, чем правда, пришли к выводу частники встречи.

Татьяна,

участница встречи:

Со мной никто не разговаривал на эту тему в детстве. Своей дочке я решила объяснять все сразу — не считаю, что детей как-то особенно надо защищать от этого. Она спрашивает: «Где твой папа?». Я ей отвечаю: «Умер, и его закопали в землю. Теперь он скелет». Ей не страшно, она просто получает ответы на свои вопросы и знакомится с миром. Есть классический пример из психологии — у мальчика умер старший брат. Самого мальчика не взяли на похороны. Однако он понимал, что брат умер. Боялся найти его в шкафу, корзине. Что-то неизвестное рождает в детях дополнительные страхи.

О контроле над собственной смертью

У многих людей есть желание предусмотреть обстоятельства вокруг своей будущей смерти. Старики готовятся к своим похоронам: откладывают деньги, заказывают памятники заранее, подбирают одежду. Некоторые молодые девушки и парни представляют, как будут выглядеть в гробу.

Скелет. Смерть. открытые источники в интернете

Татьяна,

участница встречи:

Мы с сестрой клялись друг другу раньше, что если одна из нас умрет первая, другая будет выщипывать ей брови. Пока не похоронят. Они же растут даже после смерти. Еще был страх умереть до замужества. Некоторые придерживаются странной традиции: умершую незамужнюю девушку наряжают в свадебное платье, ужасно красят и так кладут в гроб. Выглядит как издевательство над трупом.

Другой участник встречи Павел считает, что было бы круто перед смертью организовать развлечение для друзей, чтобы все «поугорали». «Сделать что-то такое, что реально сработает и чего все боятся. Записка или отложенный звонок среди ночи. Да что угодно. Представляю, что умру и повеселю при этом кого-нибудь, не хочу, чтобы на моих похоронах было грустно», — говорит Павел.

Некоторые психологи считают отрицание смерти защитной реакцией, нежеланием принять реальный исход. Но осознание реальности помогает жить более полно и ответственно.

Наталья,

участница встречи:

Бабушка при мне дефилировала в одежде, в которой я должна буду положить ее в гроб. И это было так буднично. Как будто она готовилась к новому, совершенно классному путешествию. А мне было плохо от этого.

О похоронах в России сегодня

На сегодняшний день есть все условия, чтобы сделать похороны максимально комфортными. Теперь тело не обязательно везти домой — для этого есть ритуальные залы. А в крематории можно собраться всей семьей, заказать фотосъемку.

В Барнаульском крематории показали , как проводят кремации. Анна Зайкова

Нина,

участница встречи:

Я вспоминаю детские моменты, когда мне говорили: «Возьми бабушку за ноги. Поцелуй в лоб». Просто ужасно. А сейчас — ритуальные залы, все красиво, и даже кремировать можно.

О виртуальной жизни после смерти

Социальные сети будут хранить память о человеке даже тогда, когда о нем забудут самые близкие. Поэтому красивая фотография, чистая история браузера и нежелательных переписок — обязательное условие спокойного существования в загробном мире, считают некоторые участники барнаульского Death Cafe.

Нина,

участница встречи:

Много летаю, поэтому всегда стараюсь поставить перед этим самую классную фотографию в социальной сети. Это на случай катастрофы, после которых сердобольные люди делают слайды, фотоподборки, коллажи. Если уж делать, то хорошо. Мне так легче — садиться в самолет и знать: дома все убрано, на фото в соцсети я красавица.

Компьютер. Телефон. СС0

Другая участница Анастасия рассказала, что аккаунты ее умершего дедушки до сих пор есть во всех социальных сетях. Он подписан на все ее группы. «Самое жуткое было, когда родственник взял SIM-карту моего дедушки и у меня появилось уведомление о том, что дедушка теперь в Telegram», — рассказала Анастасия.

О вещах умерших людей

Участники обсудили еще одну проблему: трудно выкинуть или отдать вещи человека, который умер, кажется, что если выкинешь, предашь, а это нечестно. У кого-то из таких вещей получается целый «мемориал». Такой музей тормозит человека, который пытается справиться со своим горем.

Нина,

участница встречи:

Я знала женщину, которая в свои 80 лет осталась совсем одна — всех похоронила. Болела очень сильно и начала сжигать все памятные вещи родных людей. Сожгла фотографии, военную форму мужа. Говорила: «Я умру, люди ее просто выкинут. А я кладу это все в печку и постепенно вспоминаю». Она об этом говорила совершенно спокойно и буднично. И готовилась к смерти с ясным умом и полным осознанием. Но для меня сжигать семейные фотографии — жутковато.

Бабушка и ребенок. СС0.

Зачем участники посетили Death Cafe?

Евгений,

участник встречи: Про смерть обычно стараешься не думать. Моя мотивация была такая: изучить смерть, поговорить, встретить интересных личностей. Татьяна,

участница встречи: Вчера мне исполнилось 33, и меня начали накрывать все эти экзистенциальные темы. Типа нашего глобального одиночества в мире. Мне это напоминает о том, что жизнь когда-нибудь кончится. Не могу сказать, что я боюсь смерти, но мне кажется, я начинаю ощущать конечность своего пребывания. Анастасия,

участница встречи: Я тоже много тревожусь по поводу смерти, но мне кажется, будто это с самого рождения у меня. Я все время пребываю в тревоге, что я что-то не успею. Страшно, что это все закончится. Наталья,

участница встречи: Для меня данная тема в моем сознании закрыта абсолютно, если я начинаю думать об этом, доходит до панических атак. Я не могу представить, что все стоит, а меня нет. Макс,

участник встречи: Смерть всегда присутствует в моей голове. Она является своеобразным мерилом — если в жизни случается что-то плохое, это же не смертельно. Значит, можно продолжать. Нина,

участница встречи: Я отношусь нормально к смерти — это естественный процесс, но хотелось всегда поговорить об этом открыто, не боясь, что тебя осудят. Евгений,

участник встречи: Я думаю о смерти крайне редко. Но мне хотелось бы поговорить об этом серьезно. Не как с друзьями, которые не воспринимают такие разговоры. Если этот проект будет жить и дальше, возможно, люди поймут, что это нормально.

Софья Житина