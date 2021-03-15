Сожгли заразу: как барнаульцы отметили Масленицу. Фоторепортаж altapress.ru

Что вдохновляло барнаульцев на творчество и чем их удивляли на городских масленичных площадках 14 марта, рассказываем и показываем в фоторепортаже altapress.ru.

Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова

В парке Центрального района с самого утра проходил конкурс на лучшее чучело.

Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова

Коронавирус, похоже, стал полноценным элементом народного творчества: маски встречались даже на пластмассовых фигурках на детских паровозиках.

Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова

И, конечно же, на чучелах. Масленицу вообще решили жечь вместе с заразой. Зеленые пупырчатые кружки появлялись тут и там: то в лукошке у куклы, то само чучело — одна полноценная болячка.

Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова

У сцены проходил небольшой концерт с разными масленичными конкурсами. Детей возили по парку на банане. Также работали аттракционы.

Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова

На улице Мало-Тобольской выбор транспорта был «поживее»: хаски и пони. Четвероногие, завоевавшие всеобщую любовь, крутились от желания быстрее кого-нибудь прокатить и ласково поддавались объятиям маленьких детских рук.

Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова

Тут же, чуть дальше по улице, проходили активные конкурсы на ловкость: кольцеброс, хоккей с мячом, дженга. И, конечно, был маленький концерт, который украсили аниматоры на ходулях.

Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова

Если бы в городе проходил конкурс на самые классный необычный праздничный аттракцион, Масленица на ВДНХ бы его выиграла: здесь были и хаски, и лошади, и разноцветный пассажирский шар.

Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова

Тут коронавирус тоже дал о себе знать: никаких боев на подушках и блины выдавали только в бумажных конвертах. А вот любимый горожанами конкурс с ледяным столбом был.

Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова Масленица в Барнауле — 2021. Анна Зайкова

«Самое главное — крепость ног. Чтобы не свалиться. С этим у меня все хорошо, конным спортом занимаюсь. Ну, и раздеться нужно, чтобы сцепление было», — выдал секрет конкурсант Никита и, подхватив подмышку коробку с блендером, побежал к своим лошадям. Он выиграл приз во время рабочего перерыва.

Гвоздем праздника стало сожжение трехметровой Масленицы и пары маленьких чучел под детские крики «Сжигайте!».