Как барнаульцы переезжают в Краснодар и Сочи и почему там сбываются не все их мечты

Последние 18 лет из Алтайского края стабильно уезжают в среднем по пять-шесть тысяч человек ежегодно. В тройку приоритетных мест для переезда в последнее время попала Кубань, которая обещает лето девять месяцев в году, а еще возможность разбогатеть. Как на самом деле устраиваются «понаехавшие» в Краснодар и Сочи барнаульцы, чем разочаровываются и вдохновляются, разбирался altapress.ru.

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Ради солнца и воды

Барнаулец Дмитрий (фамилию не называет) мечтал: доживу до пенсии и переберусь поближе к морю, в Сочи, например. А пока планировал построить коттедж в Барнауле, но оказалось, что его цена будет сопоставима с кубанской. Вложишь в дом деньги, а жить все равно будешь в Сибири, рассудил он и отправился на разведку в Краснодарский край.

«Прилетели в Краснодар 16 мая 2018 года. Жарища 30 градусов. За несколько дней до этого у нас выпал снег по колено. Я ходил и офигевал от того, что уже май, а мне приходится раскапывать машину, чтобы отвезти детей в школу», — рассказывает Дмитрий в своем видеоблоге «Будем бложить». Он прожил на юге две недели и с большим сожалением вернулся в Барнаул. «Родной город встретил нас отвратительной погодой. Замерзли как собаки», — подытожил Дмитрий и уже в конце лета 2018 года перебрался в Краснодар.

Южный климат и соседство с морем стали главной причиной миграции жителей Алтайского края на Кубань. «Мне нужно море и солнце, чтобы цвести, — объясняет Анастасия Снегирева, еще два года назад работавшая редактором радиостанции „Серебряный дождь“ в Барнауле. — Хочется просто жить в кайф. Встречать закаты у моря, купаться весь сезон, радоваться солнцу и тому, что мои дети перестали болеть, как в Сибири».

Блогер делится опытом переезда из Барнаула в Краснодар. Дмитрий.

Причем кубанское солнце и воду некоторые стали предпочитать столичным возможностям богатеть и развиваться. «Я и без Москвы достаточно работала, доказывала, что все могу. Счастья от этого не так уж много. Питер прекрасен, но жить там вообще не хочется. Он еще холоднее Москвы», — говорит Снегирева.

У южного кубанского климата есть и обратная сторона. Не всем по силам, оказывается, продолжительная жара. Удручает и серая, бесснежная и дождливая зима. «Особенно в первые годы в межсезонье накатывала хандра, а летняя жара повергала в депрессию. Мы жили в хрущевке, поэтому не могли повесить кондиционер на старую проводку», — рассказывает сибирячка Светлана Оплендер, которая отправилась на юг вслед за мужем уже больше 15 лет назад. Редко, но все же есть те, кто решает вернуться в Сибирь.

На Кубани положительная миграция. За 2016−2018 годы регион прибавил почти 2,5% населения по сравнению с 2015-м, пишет РИА «Новости». Из других регионов сюда приехали 138 тыс. человек. Сейчас здесь проживают более 5,6 млн. Алтайский край за тот же период потерял 1,85% населения. Из них почти 22 тысячи уехали на ПМЖ в другие регионы и страны. На данный момент в крае проживают 2,3 млн человек.

Краснодар. СС0

Сказка про деньги

Годовой бюджет Алтайского края в 2019 году составил около 100 млрд рублей. Краснодарского — 250 млрд. При этом южный регион притягивает инвестиции в федеральные проекты вроде стройки для Олимпиады 2014 года. В нее страна вложила 325 млрд рублей, писал РБК в 2015 году. Естественно, что такие цифры создали образ богатого края, полного возможностей для финансового роста. Его поддерживают истории успеха предприимчивых людей.

Так, Екатерина Оселедченко, генеральный директор PR-компании «Организатор», построила успешный бизнес в Барнауле, попробовала себя в Москве, а потом открыла представительство в Сочи.

Она рассказывает: «Если ты что-то желал в Сибири, то оно доставалось с большими энергетическими затратами. Здесь все на расстоянии вытянутой руки. Вот недавно получила приглашение от клуба „Капитал Сочи“ на „Игры разума“ с Александром Друзем. Все, о чем ты желал, здесь проще исполнить».

Сочи. Екатерина Оселедченко.

Но чаще барнаульцы не начинают с колоссальных зарплат и высоких должностей. «Не буду говорить о том, что я потерял или приобрел в материальном плане, — сдержанно комментирует Николай Тихонов, в прошлом шеф-редактор на „Катуни 24“, а теперь оператор на ГРТК „Кубань“. — Любой человек с головой на плечах будет зарабатывать, а те, кто привык ныть по поводу и без, так и будут это делать».

«В Сочи сложно трудоустроится туда, куда ты хочешь, за те деньги, которые ты хочешь, — говорит Снегирева. — Понимая ситуацию со СМИ этого города, даже не делала попыток найти работу по специальности. Здесь много предложений в гостиничном, ресторанном бизнесе, на рынке недвижимости, также по ремонту, на стройке. Работай не хочу. Вот я и устроилась сначала организатором мероприятий, затем продюсером бизнес-школы, потом PR-директором сети ресторанов».

Сочи. СС0

Получить хорошее место сразу, говорят собеседники altapress.ru, довольно сложно, потому что местные не настроены делиться с «понаехавшими». «Здесь все „по-братки“, — продолжает Снегирева. — Поэтому высокооплачиваемую работу, клиентов, инвесторов, поставщиков и многое другое ищут не с помощью рекламы, а через знакомства».

А пока эти знакомства копятся, некоторым приходится часто менять работу, уходить с предыдущего места без обещанных денег. В Сети предостаточно сюжетов и постов на эту тему.

В рейтинге социально-экономического положения (РИА «Рейтинг») Кубань по итогам 2017 года занимает 10-ю строчку, Алтайский край — 52-ю. В Краснодарском крае только четверть жителей зарабатывают меньше 15 тысяч рублей в месяц, в Алтайском крае — больше 40%. У нас только 0,7% перевалило за зарплату более чем 100 тыс. рублей, а на юге — 1,6%.

Больной ростом

Краснодар стремительно растет, а социальная инфраструктура критично запаздывает. В новостройках проблема с садами, школами и поликлиниками, соглашаются власти. Иногда они настолько острые, что вводится временный мораторий на строительство многоэтажек, писал РБК.

«Город болен ростом, и ему свойственны соответствующие проблемы», — рассказывает Ольга Тимохина, которая перебралась в Краснодар несколько лет назад. Чтобы собрать справки для детского сада, ей пришлось обратиться в платную клинику, потому что в муниципальной на целый микрорайон может быть один терапевт, и это проблема.

Краснодар. СС0

Блогер Дмитрий добавляет, что в этом городе проще ходить пешком (особенно если нужно преодолеть каких-то 5 км) или пользоваться трамваем: «В Краснодаре масса узких улиц с непонятными перекрестками. А еще постоянно спешащие водители, которые норовят обогнать хотя бы одну машину, подрезать, ни за что не пропустить».

Но, с другой стороны, Краснодар утопает в зелени, в том числе обширных парков. Недавно в нем появился один из лучших в стране футбольных стадионов и современный парк. Это проект предпринимателя Сергея Галицкого, который построил крупную федеральную сеть магазинов «Магнит». «Город болеет футболом и спортом вообще. В каждом дворе есть современные детские и спортивные площадки. Мы сейчас живем в микрорайоне, где на каждые 100 метров есть такой уголок для игр и спорта. Дети сами выбирают, куда они хотят пойти».

Сочи. Екатерина Оселедченко.

В Сочи «социалка» тоже страдает. Например, здесь очевидный дефицит парковок. «Здесь эвакуаторы колесят по всему городу и забирают автомобили, если они стоят в неположенном месте, а это значит — везде, — рассказывает Оселедченко. — Парковаться можно там, где написана буква Р, заплатив примерно 100 рублей в час, таких мест немного».

В 2017 году в Краснодарском крае построили 4,6 млн кв. м жилья. Это самый высокий результат после показателей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. В Алтайском крае в 2017-м сдали 626 тыс. «квадратов».

Квартирный вопрос

Стоимость жилья в Сочи сопоставима с питерской. В Краснодаре «квадрат» дешевле, чем в Новосибирске. Тех, кто уже решил вопрос с деньгами на жилье, в первую очередь волнует поиск риэлтора, который не обманет.

«Здесь слово „риэлтор“ равноценно словам „подлый, мелочный, лживый, жадный, нечистый на руку, нечестный человек“, — рассказывает Снегирева. — В прошлом году на ул. Фабрициуса в Сочи сгорели верхние этажи высотки, но жильцам не выплатили страховку, потому что их квартиры были построены самовольно. При этом сам дом построен законно. В центре города стоит несколько недостроенных многоэтажек, потому что мэр посадил руководителей компаний в тюрьму. И это только то, о чем я знаю».

Краснодар. СС0

Игорь Осыченко, консультант по недвижимости в Краснодаре, предостерегает: «Покупая квартиру в новостройке, нужно хорошо ориентироваться в городе. Если попадается очень дешевый вариант в хорошем доме, район может быть в зоне подтопления (наводнения Краснодара регулярно попадают в сюжет российских телеканалов. — Прим. ред.). Также нужно ориентироваться по расстоянию от работы до дома: дорога с окраины в центр по утренним пробкам может занять до трех часов».

Виталий Боев, риэлтор агентства недвижимости «Реальный капитал», рассказывает, что на квартире в Сочи можно неплохо сэкономить. Например, разница в цене жилья первых и последних этажей многоэтажек может достигать 300 тысяч рублей. Также чем дальше от моря, тем дешевле «квадраты».

А вот покупать «вторичку» он не рекомендует.

«Квартиры в ветхих домах вроде сталинок и хрущевок сосредоточены в центре города, поэтому сопоставимы по цене с новостройками бизнес-класса, — рассказывает Боев. — При этом там гигантские платежи за коммуналку — до 15 тысяч рублей в месяц в отопительный сезон — с октября по май. Отключиться от сети или поставить счетчик часто невозможно по техническим причинам. В новостройках свои котельные, и за тепло они платят по пять-шесть тысяч рублей в месяц».

По данным последнего исследования портала «Мир квартир», в среднем квартира на вторичном рынке Санкт-Петербурга стоит 8,2 млн рублей, Сочи — 7 млн рублей, в Краснодаре — около 3,3 млн рублей, в Новосибирске — 3,7 млн, Барнауле — 2,4 млн рублей. На первичном рынке: Санкт-Петербурга — 7,1 млн рублей, Сочи — 6,5 млн рублей, в Краснодаре — около 2,5 млн рублей, в Новосибирске — 3,2 млн, Барнауле — 2,4 млн. Риэлторы говорят, что цена «квадрата» в Сочи дома бизнес-класса стоит около 100 тысяч рублей, в Краснодаре — до 80 тысяч. Эконом стартует с 37 тысяч рублей в обоих городах. Покупка долевки на нулевом цикле позволит сэкономить до 10 тысяч рублей с «квадрата», но риски получить долгострой очень высокие.

Сколько стоит переезд из Барнаула в Краснодар

На контейнер от Барнаула до Краснодара семья Дмитрия Кравченко потратила около 17 тысяч, еще пять отдала грузчикам. Он советует барнаульцам не брать с собой мебель, потому что ее дешевле и проще купить на месте. В том числе с рук. Бытовую технику и вещи лучше взять с собой сразу.

Краснодар. СС0

Также в бюджете стоит предусмотреть деньги на первоначальный съем квартиры. Примерно по 1100 рублей в сутки. Это время нужно будет для поиска жилья на длительный срок. Однокомнатная обойдется примерно в 16 тыс. рублей в месяц, «двушка» в 18. Но нужно будет предусмотреть гонорар посреднику и сумму, кратную двум платам за месяц. Так краснодарцы страхуются от внезапного съезда и порчи имущества.

И, наконец, в бюджете приехавшего должна быть достаточная сумма на проживание до тех пор, пока не найдется достойное место работы. «В остальном стоимость жизни в Краснодаре сопоставима со стоимостью в Барнауле», — подытоживает Дмитрий.

Как вырос Краснодар

Показателен галопирующий прирост населения Краснодара. Еще в 2000 году в городе проживали 639 тыс. человек. Лишь на 60 тыс. больше, чем в Барнауле в это же время. Город был похож на южную деревню с вкраплениями пятиэтажек хрущевской эпохи и более поздних панельных девятиэтажек.

Краснодар. СС0

В 2008-м население столицы Кубани составило 710 тыс. человек (на 112 тыс. больше барнаульского), а в 2018-м — 899 тыс. Перевес составляет около 270 тысяч. Добавив к достигнутому население прилегающих поселков, чиновники добились для Краснодара статуса миллионника.