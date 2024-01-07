Как барнаульцы встретили православное Рождество — фоторепортаж altapress.ru

Напомним, что поздняя литургия пройдет в соборе в 9:00.
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Наступило Рождество! В храмах по всему краю в 00:00 прошла Божественная литургия. Мы побывали на ней в Покровском соборе (ул. Никитина, 137) в Барнауле. Как прошел главный православный праздник — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.
Напомним, что поздняя литургия пройдет в соборе в 9:00.
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