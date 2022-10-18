Как безопасно перейти на «удаленку» и не попасть к мошенникам, объяснил эксперт

Россияне жалуются на мошенников, предлагающих удаленную «подработку», рассказал радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Александр Вураско.

Поиски дистанционной работы, не требующие серьезных усилий, могут обернуться потерей времени и денег.

Злоумышленники в большинстве случаев используют два вида мотивации.

Негативную — когда сообщают о каких-либо проблемах, и позитивную — когда говорят, что человек может что-то получить или выиграть.

Акцент делается на людях, которые хотят дополнительно заработать деньги, желательно без лишних усилий и дистанционно.

Эксперт рекомендует вести себя осмотрительно, чтобы не попасться на уловки мошенников.

«Запрашивайте у работодателя дополнительные сведения о нем или о компании, смотрите отзывы. Отношения должны быть урегулированы юридически», — объясняет Вураско.

Наиболее внимательно он рекомендует относиться к «работодателям», которые просят совершить манипуляции с финансовыми затратами или предоставить данные банковской карты.