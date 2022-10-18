18 октября
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Жизнь

Как безопасно перейти на «удаленку» и не попасть к мошенникам, объяснил эксперт

Россияне жалуются на мошенников, предлагающих удаленную «подработку», рассказал радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Александр Вураско.

Резюме. Поиск работы.
Резюме. Поиск работы.
unsplash.com

Поиски дистанционной работы, не требующие серьезных усилий, могут обернуться потерей времени и денег.

Злоумышленники в большинстве случаев используют два вида мотивации.

Негативную — когда сообщают о каких-либо проблемах, и позитивную — когда говорят, что человек может что-то получить или выиграть.

Акцент делается на людях, которые хотят дополнительно заработать деньги, желательно без лишних усилий и дистанционно.

Эксперт рекомендует вести себя осмотрительно, чтобы не попасться на уловки мошенников.

«Запрашивайте у работодателя дополнительные сведения о нем или о компании, смотрите отзывы. Отношения должны быть урегулированы юридически», — объясняет Вураско.

Наиболее внимательно он рекомендует относиться к «работодателям», которые просят совершить манипуляции с финансовыми затратами или предоставить данные банковской карты.

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