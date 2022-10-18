Как безопасно перейти на «удаленку» и не попасть к мошенникам, объяснил эксперт

Поиски дистанционной работы, не требующие серьезных усилий, могут обернуться потерей времени и денег.
Злоумышленники в большинстве случаев используют два вида мотивации.
Негативную — когда сообщают о каких-либо проблемах, и позитивную — когда говорят, что человек может что-то получить или выиграть.
Акцент делается на людях, которые хотят дополнительно заработать деньги, желательно без лишних усилий и дистанционно.
Эксперт рекомендует вести себя осмотрительно, чтобы не попасться на уловки мошенников.
«Запрашивайте у работодателя дополнительные сведения о нем или о компании, смотрите отзывы. Отношения должны быть урегулированы юридически», — объясняет Вураско.
Наиболее внимательно он рекомендует относиться к «работодателям», которые просят совершить манипуляции с финансовыми затратами или предоставить данные банковской карты.