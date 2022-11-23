Как быстро привлечь новых зрителей для стрима на Твич

Платформа Твич считается одной из самых популярных среди стримеров, которые проводят прямые эфиры по компьютерным играм. Прямые трансляции собирают много зрителей. Количество таких каналов стремительно увеличивается, поэтому конкуренция растет. Если вы планируете раскручивать новый канал или хотите увеличить аудиторию на имеющейся площадке, то воспользуйтесь услугами сервиса stream-promotion.ru . Он предлагает быстро накрутить просмотры стримов, количество зрителей или лайков.

Представленный сервис предлагает большой выбор услуг. Есть тарифы, рассчитанные на один день, неделю или месяц. Вы можете выбрать любой пакет услуг. Учитывая свой бюджет и поставленные цели. Для повышения основных показателей поведенческой активности используются проверенные алгоритмы. Они не определяются самой платформой Твич, поэтому нет вероятности блокировки. Используемый метод накрутка зрителей не детектится, так как зрители определяются как «живые».

Поскольку увеличиваются просмотры, то ваше видео попадает в раздел рекомендованные. Это обеспечивает приток «живой» аудитории. Ваша задача — регулярно проводить эфиры с качественной картинкой и четким звуком, чтобы удержать зрителей. Чем больше подписчиков и охватов, тем привлекательнее канал будет для аудитории и потенциальных рекламодателей. При наборе минимальных просмотров можно зарабатывать дополнительно на партнерской программе от самой платформы Твич.