Как быстро прийти в форму после новогоднего застолья

Для того, чтобы быстро прийти в форму после новогоднего застолья, необходимо пить травяные чаи, делать массаж головы и ходить в баню. Об этом рассказала врач Людмила Бабич, пишет «Медикфорум».

Для выполнения массажа большими пальцами рук можно сдвигать-растягивать кожу в направлении вперед-назад по всей поверхности головы. Есть также другое упражнение: одной рукой нужно зафиксировать половину головы, а второй совершать движения, будто втирая что-то в кожу по всей голове. Закончить массаж следует легкими похлопывающими движениями по всей голове. Такой массаж улучшает мозговое кровообращение и помогает избавиться от головной боли.

При походе в баню или сауне не стоит переусердствовать с парилкой, потому что может возникнуть риск перегрузить сердечно-сосудистую систему. По словам врача, в этом смысле сауна действует на организм более лучше, чем баня.

Прийти в форму после новогоднего застолья можно с помощью травяных чаев. Врач порекомендовала использовать напитки с мятой, мелиссой, шиповником, зверобоем, ромашкой — эти чаи содействуют активному восстановлению внутренних органов.