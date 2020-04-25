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Жизнь

Как быстро распространяется коронавирус в мире, России и Сибири

Скорость распространения коронавируса в мире достигает в последние дни почти 100 тыс. человек в сутки. Такие данные приводит РБК со ссылкой на американский университет Джонса Хопкинса.

Маски. Коронавирус.
Маски. Коронавирус.
Анна Зайкова.

По данным на 25 апреля, в мире уже заразились Covid-19 около 2,8 млн человек, еще 197 тыс. жителей планеты скончались.

Лидером в мире по распространению инфекции остаются США (около 905 тыс. человек), на втором месте — Испания (219 тыс. человек), на третьем — Италия (192 тыс. человек). Россия пока располагается на 10-м месте в этом печальном рейтинге (74,5 тыс. человек).

Отметим, что в Китае число зараженных коронавирусом снизилось до 83 тыс. человек.

В России за последние дни число инфицированных Covid-19 в сутки приближается к 6 тыс. человек. Выздоровление идет гораздо меньшими темпами — около 670 человек в сутки.

В Сибирском федеральном округе на первом месте по числу инфицированных остается Красноярский край — 467 человек. Далее идет Новосибирская область — 247 человек.

На третьем месте в Сибири по проникновению инфекции находится Алтайский край, где уже зарегистрировано 215 зараженных Covid-19.

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