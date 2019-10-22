Как бывший участник «Дома-2» стал популярным барнаульским блогером

Барнаулец Сергей Солванов — сверхпопулярный инстаграм-блогер. Он проводит социальные эксперименты, занимается пранком, пугает посетителей общественных туалетов и даже «крадет» кошельки у инвалидов. Еще год назад он жил в маленькой деревне Ельцовке, а сегодня — звезда « Инстаграма » с более чем сотней тысяч подписчиков. О том, как он обрел популярность и заработал на своем блоге — в материале altapress.ru.

С чего все начиналось

Сергею Солванову 24 года. Уже с подросткового возраста он мечтал уехать из деревни в город и заниматься чем-то интересным. Сначала он даже попробовал себя на телепроекте «Дом-2». Правда, пробыл там всего один день, дальше не прошел. По словам Сергея, он был потенциально сильным участником, но конкуренты старожилам проекта были не нужны. Идея завести собственный блог родилась не сразу.

Сергей Солванов,

блогер:

В деревне скучно и одиноко. У меня там не было друзей, всеми силами старался вырваться. Я всегда хотел рассказывать людям интересные вещи, показывать пример, но никак не решался. А однажды просто взял камеру и пошел снимать.

Определенной тематики у блога нет. «Одним словом, винегрет», — делится сам Сергей. Он старается уделить внимание всей свой аудитории и никого не обидеть.

Например, снимает розыгрыши на улицах Барнаула. Вместе с другом Савелием они как-то подшутили над прохожими: на глазах у людей Сергей «сломал» ногу Савелию. В действительности под штаниной хрустнули обычные спагетти.

Блогер Сергей Солванов Предоставлено altapress.ru

Еще один розыгрыш был проведен в общественном туалете торгового центра. Там блогер обмазал мужчину вареной сгущенкой, которая изображала сами знаете что.

В одном из видео даже прикинулся бандитом, который только что убил человека. Сергей сел в такси и эмоционально рассказывал другу о произошедшим, а реакцию водителя снимал на телефон.

Около трех месяцев назад дело начало приносить стабильный доход, а в профиле стала появляться реклама других местных начинающих блогеров, магазина кроссовок, службы доставки шашлыка.

Сергей Солванов,

блогер:

Сначала меня не интересовали деньги. Они никогда не были целью. Все, что я делаю, — это от души.

Блог сейчас

Сейчас в блоге Сергея Солванова 113 тыс. подписчиков. Изначально он не рассматривал карьеру блогера как способ заработать. Это было хобби, но постепенно оно начало перерастать в работу.

Подписчики с благодарностью относятся к его деятельности и ласково называют Солвашкой. Ежедневно в директ блогеру приходят десятки сообщений с пожеланиями, комплиментами и признаниями в любви.

Блогер Сергей Солванов Предоставлено altapress.ru

Распорядок дня Сергея таков: встает рано утром, 2−3 часа читает сообщения от фолловеров и общается с рекламодателями. Остальное время он либо смотрит контент других блогеров, либо работает, снимает и монтирует.

На вопрос, какой его самый любимый пост, отвечает: «Пост, в котором мы с другом „деремся“ на фуд-корте в костюмах животных. Якобы из-за неподеленной территории. Для меня это очень теплый и смешной ролик. Это был самый трудный переходный период: я не знал, что делать — заниматься блогом, работой или уйти в бизнес. А этот ролик внес немного понимания и эмоций».

Рост подписчиков в профиле героя связан исключительно с его внутренним наполнением. Да, Сергей рекламируется у других блогеров, это своего рода вложение, но без своего оригинального контента ничего бы не вышло.

Сергей Солванов,

блогер:

Нет смысла снять три видео и вкладываться после этого в рекламу. Люди не поймут, на что они подписаны.

Совсем скоро Солвашка начнет готовить сюрприз для своих подписчиков — проект на YouTube. Но какой, пока секрет, блогер не разглашает его никому.

Видеокамера. CC0

Камера , мотор!

Идеи для своих роликов Сергей Солванов придумывает сам. Собственно, как и сценарии. Они возникают мгновенно, где угодно и когда угодно: в пробке, во сне, во время еды и так далее.

Например, недавно он был в компьютерном зале, и у него возникла идея поругаться там с одним из мальчиков и снять смешной ролик. Главное — вовремя подхватить эту идею и записать.

В наши дни актуальными темами для роликов является все, в где понятен посыл и чувствуется определенная энергетика.

Как говорит Сергей, аудитория очень любит ролики, в которых есть социальные проблемы. Например, он моет и стрижет одинокого бездомного мужчину или покупает продукты бабушке, сидящей на улице с протянутой рукой. Сегодня в профиле героя уже много видео подобного рода.

Этим направлением блогер хотел заняться давно, но долго думал, как именно преподнести все публике. Самым главным было — сделать это качественно и необычно.

Сергей Солванов,

блогер:

Просто я искренне хочу дарить людям не только смех, но и добро, приносить радость. Хочу, чтобы молодое подрастающее поколение извлекало из моих действий какой-то урок.

Еще одно направление роликов Солвашки — это разновидность пранка. Первым стало видео, где Сергей вместе с другом гуляли за ручку в торговом центре, делая вид, что целуются. Это видео начинающего блогер набрало большое количество просмотров.

Сергей Солванов,

блогер:

Я считаю, что этот пранк зашел. Большая сложность состоит в том, что мы живем в маленьком городе, тебя много кто знает, поэтому могут не повестись на провокацию.

Блогер Сергей Солванов Предоставлено altapress.ru

О рекламе

Сергей, как и все блогеры, рекламирует себя в сторонних аккаунтах, чтобы продвинуть свой и заработать. Сам же для барнаульских компаний старается назначать адекватную цену.

Сергей Солванов,

блогер:

Назначать цену за рекламу можно, например, так. Если у тебя 10 тыс. просмотров сторис, то смело просите 5 тыс. рублей. Но у всех блогеров по-разному.

Первым коммерческим заказом нашего героя была реклама мобильного магазина, за которую ему заплатили 2500 рублей. Этот пост до сих пор можно найти в профиле Сергея. Он берет любые заказы, если только это не пропаганда алкоголя, наркотиков и тому подобного.

В своем аккаунте в инстаграм Сергей часто практикует поздравления подписчиков в сторис. Эта услуга не бесплатная, но берет он очень мало — 350 рублей.

Социальные сети. Инстаграм. СС0

Сергей Солванов,

блогер:

Это не новая тема, но не каждый блогер делает подобное. На запись поздравления тоже нужно определенное время. Нужно сделать что-то особенное, с какими-то смешными декорациями, именно для этого человека. После я вижу, как они все пищат и радуются, а для меня это очень важно!

Но самое главное правило Солвашки — оставаться самим собой.

Сергей Солванов,

блогер:

Не нужно у кого-то копировать — это главное! Можно что-то посмотреть, позаимствовать идею, но ни в коем случае не делать точь-в-точь. Для того чтобы люди тебя полюбили, ты должен быть личностью, самим собой. У тебя должен быть свой почерк.

Екатерина Жолнерова