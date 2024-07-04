Как борются с шелкопрядом в Сибири и Алтайском крае

О том, как борются с вредителями и с шелкопрядом в частности, рассказали 4 июня на пресс-конференции о проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах округа в 2024 году, прошедшей на площадке ТАСС в Новосибирске.

По Сибири по плану на год обследуют 160 тыс. га лесов. Уже обследовано 12 тыс. га, это примерно 8%. Об этом сообщил врио начальника департамента лесного хозяйства по СФО Константин Николайченко.

При этом планируемая площадь санитарно-оздоровительных мероприятий — 100 тыс. га. Работы проведены уже на 4 360 га.

Площадь обитания всех вредителей по Сибири составляет 82 104 га.

На борьбу с вредителями в СФО в целом выделено 726 млн рублей из бюджета. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году (376 млн рублей) — однако стоит отметить, что сумма исходит из потребности. Чем больше нужно обработать площади, тем больше сумма. Площадь в этом году выросла примерно на 30%.

Геннадий Долгушин, начальник отдела контроля и анализа охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства по СФО отметил, что само по себе нашествие шелкопрядов является проблемой, с которой активно борются. Однако существенной ее считать не стоит. При этом еще один аспект — гибель лесов из-за вредителей. Особенно низкая выживаемость у хвойных лесов. Площадь погибших насаждений на данный момент — 171 тыс. га. Это менее 1% от всех лесов Сибири.

Погибшие леса, восстанавливают, отметил Константин Николайченко. Убираются погибшие части и высаживаются новые деревья.

«Непарный шелкопряд появился теперь и на границе с Алтайским краем, — отметил Геннадий Долгушин. — Ожидаем к осени информацию на будущий год об этих площадях и необходимости борьбы с вредителем на них».

Геннадий Долгушин также подчеркнул, что то, сколько площадей предстоит обработать в следующем году, будет известно на основе осенних расчетов. Проводится обработка прежними проверенными способами создания «облака» — гардами на земле и самолетами с воздуха с использованием химических и биологических препаратов.

Применять «химию» или биологический препарат, зависит от региона. В Алтайском крае — защитные леса, в них «химия» недопустима, хоть она и более эффективна.

Недавно в СО РАН создали новый биологический препарат для борьбы с вредителями — это большое достижение, так как на данный момент перечень используемых препаратов небольшой.

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