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Жизнь
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Как будем отдыхать в 2019 году

В 2019 году несколько праздников выпадает на выходные. Поэтому три календарных выходных дня с января и февраля перенесли на майские праздники. Из-за этого в мае россиян ждет «две серии» длинных выходных и короткая рабочая неделя между ними. Рассказываем, как будем отдыхать и работать в 2019 году.

Пляж. Море. Отдых. Лето.
Пляж. Море. Отдых. Лето.
СС0

Праздники 2019: как отдыхаем

  • с 23 и 24 февраля (суббота и воскресенье) — День защитника Отечества
  • с 8 по 10 марта (с пятницы по воскресенье) — Международный женский день
  • с 1 по 5 мая (со среды по воскресенье) — Праздник весны и труда
  • с 9 мая по 12 мая (с четверга по воскресенье) — День Победы
  • 12 июня (среда) — День России
  • со 2 по 4 ноября (с субботы по понедельник) — День народного единства

Перенос праздников в 2019 году

  • выходной день с субботы 5 января будет перенесён на четверг 2 мая,
  • выходной день с воскресенья 6 января перенесут на пятницу 3 мая,
  • выходной день с субботы 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая, согласно проекту постановления правительства РФ.

Как работаем в 2019 году

У россиян, которые работают пять дней в неделю, будет 247 рабочих дней, в том числе — 6 сокращенных.

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