Как будем отдыхать в 2019 году

В 2019 году несколько праздников выпадает на выходные. Поэтому три календарных выходных дня с января и февраля перенесли на майские праздники. Из-за этого в мае россиян ждет «две серии» длинных выходных и короткая рабочая неделя между ними. Рассказываем, как будем отдыхать и работать в 2019 году.