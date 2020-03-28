Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на выходной неделе

С 28 марта по 5 апреля городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня.
МУП «Горэлектротранс» уже опубликовал расписание движение трамваев и троллейбусов. Согласно нему, работа трамвайного маршрута № 8 приостановлена.
Расписание трамваев и троллейбусов в Барнауле с 28 марта по 5 апреля.
МУП «Горэлектротранс»
В период с 28 марта по 5 апреля никаких ограничений по использованию транспортных карт пенсионерами, школьниками, студентами и другими категориями граждан в указанный период не вводится. Расчет ими и проезд осуществляется в обычном режиме.