Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на выходной неделе

Общественный транспорт в Барнауле на выходной неделе будет работать по специальному расписанию, сообщили в пресс-центре городской администрации.

С 28 марта по 5 апреля городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

МУП «Горэлектротранс» уже опубликовал расписание движение трамваев и троллейбусов. Согласно нему, работа трамвайного маршрута № 8 приостановлена.

Расписание трамваев и троллейбусов в Барнауле с 28 марта по 5 апреля. МУП «Горэлектротранс»

В период с 28 марта по 5 апреля никаких ограничений по использованию транспортных карт пенсионерами, школьниками, студентами и другими категориями граждан в указанный период не вводится. Расчет ими и проезд осуществляется в обычном режиме.