Как делать онлайн-бизнес и не тронуться умом?

При чем тут лебедь , рак и щука

Роман Пугач,

директор по разработкам:

С одной стороны, E-commerce — это просто. Нужен шустрый сайт, хорошая реклама и четкая аналитика. С другой стороны — это три разные услуги, каждая из которых требует отдельных компетенций. Для клиента это зачастую головная боль: сайт делают одни люди, потом другие пытаются его продвигать, а итоги подводят третьи. Прямо как Лебедь, Рак и Щука из басни Крылова. Это стресс. Ведь владельцу еще нужно заниматься операционкой, кадрами, общаться с налоговой и видеть семью хотя бы раз в неделю.

Андрей Мишинев,

директор по рекламе:

Несколько раз мы серьезно обожглись, когда брались продвигать сайт, сделанный без прицела на рекламу. Например, был проект, где заказчик сделал классный сайт с анимациями, но не адаптивный. А когда решил рекламироваться, оказалось, что две трети трафика — с мобилок. Пришлось делать мобильную версию. Да, потеряли время, но зато реклама стала отбиваться. Вот так мы опытным путем, набив шишек, пришли к комплексному подходу.

Один подрядчик — три услуги. Зачем?

Снижение рисков. Мы еще на этапе брифинга выясняем, что заказчик будет делать с готовым сайтом, какие маркетинговые инструменты подключать. А когда приступаем к разработке, делаем хорошую аналитику, чтобы сайт был сразу готов к продажам.

Снижение издержек. В первую очередь это экономия времени и сил. Когда у компании много подрядчиков, рано или поздно начинается «глухой телефон»: рекламщики винят разработчиков, и наоброт. У нас такого нет. Мы отвечаем и за разработку и за рекламу, поэтому всю ответственность несем сами. На этапе обсуждения привлекаем менеджера, аналитика и специалиста по рекламе. В итоге у проекта сразу вырисовывается долгосрочная перспектива и четкий план по расширению и продвижению.

Просто удобно. Меньше головной боли, меньше согласований. Пообщались в одном месте, все обсудили, мы распределили задачи по отделам.

Почему сайт — это только вершина айсберга?

Нужна аналитика рынка и спроса. Перед стартом проекта мы всегда смотрим спрос по товарным позициями клиента, спрос по регионам, конкурентов. Есть сервисы, которые позволяют прогнозировать спрос в поисковиках. Кстати, мы и бюджет на рекламу также считаем: смотрим статистику запросов за предыдущие периоды, за аналогичный период прошлого года и даем прогноз. В 9 случаев из 10 он совпадает с реальными затратами на рекламу. Клиент получает достоверные цифры, а это основа хорошего планирования бюджета.

Реклама — это сложно. Какой бы легкой ни казалась реклама в поисковиках, это довольно сложная область. Помимо знаний самих рекламных систем нужно уметь работать с большими объемами данных, уметь их анализировать, делать выводы и строить маркетинговые гипотезы. Например, клиент продает цемент. Нужно отсечь виды цемента, которых у клиента нет, отсечь другие виды цемента, например зубной. Релкамные ставки рассчитываются по формулам. Если их не знать, можно слить бюджет гораздо быстрее. Есть еще тонкие моменты, например словоформы. Русский язык — флективный, то есть мы добавляем к словам окончания, приставки, суффиксы. Иногда это меняет смысл поискового запроса. Например, клиент продает автомобили «Киа». Если настроить рекламу неправильно, клиент будет платить за переходы людей, ищущих бильярдный кий. И таких моментов масса!

Сертифицированное агентство. Что это значит для клиента?

Мы серьезно занимается разработкой и рекламой уже много лет. Нам кажется, что только на таком стыке можно давать реально ощутимый результат.

Чтобы держать себя в тонусе и быть в курсе всех новинок в контекстной рекламе, мы ежегодно проходим сертификацию по «Яндекс.Директ» и «Google Рекламе». Экзамен проходит два часа перед веб-камерой. За вами следит реальный человек, прямо как на ЕГЭ. И так — для каждого сотрудника. Помимо этого есть множество других критериев, включая общее качество рекламных кампаний, знание закона о рекламе и др.

Первый раз прошли не сразу, пришлось подтянуть кое-какие темы, потом стало проще. Зато мы хорошо разобрались в рекламе лицензируемых видов деятельности: медтехники, санаторно-курортных услугах и т. д.

С тех пор прошло три года. Уже третий год подряд мы — сертифицированное агентство «Яндекса. Директ» и «Google Рекламы». Золотой партнер «1С-Битрикс» в области разработки сайтов. Насколько мы знаем, такое сочетание экспертности — уникальное для Барнаула. Не видели ни одной другой веб-студии, у которой были бы одновременно сертификаты по рекламе и «Битриксу». Обычно что-то одно.

Для клиентов это дополнительные гарантии, что их проекты будут реализованы на высшем уровне. Сертификаты подтверждают знание рекламных систем и аналитики, владение теоретической и законодательной базой. Это важно, когда у клиента сложный для рекламы бизнес: медицинские услуги, кредиты и пр. Здесь важно знать законодательство и как оно применяется к контекстной рекламе.

А еще «Яндекс» доверяет сертифицированным партнерам закрытое тестирование новых рекламных инструментов. Поэтому для своих клиентов мы можем применять новинки, еще не вышедшие в «большой свет».

Не просто разработка сайтов

Мы делаем все, чтобы сайты наших клиентов были настоящими бизнес-инструментами.

У нас четыре подтвержденных компетенции как у партнера «1С-Битрикс»: интеграция с продуктами «1С», работа с государственными структурами, решения для медицины и создание композитных сайтов. Кстати, последнее решение — одна из фишек «1С-Битрикс», технология помогает сайтам загружаться намного быстрее. С развитием мобильного интернета это суперактуально!

Год назад узнали о такой штуке, как программа качества «Битрикс». Основная особенность программы в том, что разработанный сайт проверяют сами эксперты «Битрикс». А еще звонят заказчику сайта и просят дать отзыв о работе нами. Если заказчик недоволен или сайт сделан криво, студию лишают статуса партнера. Нас еще ни разу не лишали. Значит, все делаем правильно, раз клиенты довольны!

Достижения «Е1 Медиа» в рейтинге «Рунета»

Что еще известно о компании «Е1 Медиа»

«Е1 Медиа» работает на рынке разработки сайтов более 10 лет. Цены на разработку сайтов — средние по Барнаулу. Большинство проектов находится в ценовом диапазоне 100−200 тыс. рублей. Настройка и ведение рекламной кампании — от 12 тыс. рублей. Твердая пятерка на «Флампе» — лучший индикатор признательности клиентов «Е1 Медиа».

Официальный сайт компании: www.e1media.ru