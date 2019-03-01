Как делают и зачем сжигают чучело на Масленицу

Масленичные гуляния в этом году продолжатся всю неделю с 4 по 10 марта. В последний праздничный день, который называется Прощенным Воскресеньем, наши предки-язычники делали чучело Масленицы и сжигали его. Традиция сохранилась до сих пор — это кульминация праздника и самый веселый день гуляний.

Зачем делают чучело

Масленичная кукла — это символ перехода от зимы к весне. Она олицетворяет магическую трансформацию природы — умирание одного процесса (зимнего) и рождения нового (весеннего).

Чучело, которое жгут во время праздника Масленицы, — символ сил древней богини смерти и холода Мораны. Ее еще называют Мореной или Марой.

По легенде, Морана каждое утро пытается подкараулить и погубить Солнце, но всякий раз в ужасе отступает перед его лучезарной мощью и красотой. Символы Мораны — Черная Луна, груды разбитых черепов и серп, которым она подрезает Нити Жизни.

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская

Зачем сжигают чучело

В селе чучело традиционно сжигали за околицей, а в городах — на главной площади. В процессию собиралось все население.

Обряд сжигания чучела на Масленицу, по поверьям язычников, нужен для того, чтобы уходило все плохое. Это своеобразные «похороны» Мораны-Зимы и переход к новой жизни. Пепел от костра обычно развеивали по полям. Считалось, что так они будут более плодородными.

Обряд сопровождался хороводами, песнями и плясками, специальными напевами-«закличками», в которых люди зазывали Весну. Чем больше будет костер, тем быстрее придет весна, тем урожайнее будет год.

Помимо самого чучела Масленицы в костре сжигали и старые сломанные вещи, изношенную одежду, всяческий мусор, чтобы весной, с наступлением «новой жизни» все это вернулось в обновленном виде и принесло в дом достаток.

Все масленичные обряды направлены на то, чтобы прогнать зиму и разбудить природу ото сна.

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская

Из чего и как делают чучело

Поскольку чучело Масленицы — это олицетворение богини, то его делали антропоморфным, в виде женщины с косами в традиционной одежде в натуральный человеческий рост или выше.

Как правило, основу чучела Масленицы делали из сколоченных крестом бревен, которые обкладывали соломой или старыми вениками. Голову и туловище шили из полотняных мешков и также набивали соломой.

Чучело должно быть одето в сарафан, а голова повязана платком. Современные празднующие рисуют чучелу лицо, но на самом деле все обрядовые куклы на Руси были обезличены, то есть не имели ни глаз, ни рта, ни носа.