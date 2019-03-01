Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Как делают и зачем сжигают чучело на Масленицу

Масленичные гуляния в этом году продолжатся всю неделю с 4 по 10 марта. В последний праздничный день, который называется Прощенным Воскресеньем, наши предки-язычники делали чучело Масленицы и сжигали его. Традиция сохранилась до сих пор — это кульминация праздника и самый веселый день гуляний.

На "Сибирской масленице" выбрали лучшее чучело.
На "Сибирской масленице" выбрали лучшее чучело.
Анна Зайкова, altapress.ru

Зачем делают чучело

Масленичная кукла — это символ перехода от зимы к весне. Она олицетворяет магическую трансформацию природы — умирание одного процесса (зимнего) и рождения нового (весеннего).

Чучело, которое жгут во время праздника Масленицы, — символ сил древней богини смерти и холода Мораны. Ее еще называют Мореной или Марой.

По легенде, Морана каждое утро пытается подкараулить и погубить Солнце, но всякий раз в ужасе отступает перед его лучезарной мощью и красотой. Символы Мораны — Черная Луна, груды разбитых черепов и серп, которым она подрезает Нити Жизни.

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

Зачем сжигают чучело

В селе чучело традиционно сжигали за околицей, а в городах — на главной площади. В процессию собиралось все население.

Обряд сжигания чучела на Масленицу, по поверьям язычников, нужен для того, чтобы уходило все плохое. Это своеобразные «похороны» Мораны-Зимы и переход к новой жизни. Пепел от костра обычно развеивали по полям. Считалось, что так они будут более плодородными.

Обряд сопровождался хороводами, песнями и плясками, специальными напевами-«закличками», в которых люди зазывали Весну. Чем больше будет костер, тем быстрее придет весна, тем урожайнее будет год.

Помимо самого чучела Масленицы в костре сжигали и старые сломанные вещи, изношенную одежду, всяческий мусор, чтобы весной, с наступлением «новой жизни» все это вернулось в обновленном виде и принесло в дом достаток.

Все масленичные обряды направлены на то, чтобы прогнать зиму и разбудить природу ото сна.

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

Из чего и как делают чучело

Поскольку чучело Масленицы — это олицетворение богини, то его делали антропоморфным, в виде женщины с косами в традиционной одежде в натуральный человеческий рост или выше.

Как правило, основу чучела Масленицы делали из сколоченных крестом бревен, которые обкладывали соломой или старыми вениками. Голову и туловище шили из полотняных мешков и также набивали соломой.

Чучело должно быть одето в сарафан, а голова повязана платком. Современные празднующие рисуют чучелу лицо, но на самом деле все обрядовые куклы на Руси были обезличены, то есть не имели ни глаз, ни рта, ни носа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость