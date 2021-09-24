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Как делают сыр? Фоторепортаж

21 и 22 сентября в рамках фестиваля «Дни Алтайского сыра» состоялись экскурсии на заводы алтайских сыропроизводителей:

  • 21-ого числа группа отправилась в с. Быстрянка, на завод ОП «Быстрянка» АО БМК, которому уже 90 лет, в 2019 году состоялся реновация завода
  • 22-ого числа уже другая группа посетила Новоалтайский Маслосырзавод, его история только начинается, он открылся в 2018 году.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»

Стать участниками экскурсий смогли активные и внимательные подписчики, которые первые отвечали на вопросы викторины в аккаунте фестиваля @altay_cheese_fest.

Смотрите как это было:

Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Завод ОП &quot;Быстрянка&quot; АО БМК.
Завод ОП «Быстрянка» АО БМК.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»
Новоалтайский Маслосырзавод.
Новоалтайский Маслосырзавод.
Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»

Участники посетили зону приемки сырья, увидели работу по оценке качества молока, ознакомились со стадиями его очистки, увидели как солится и упаковывается сыр.

Завершением стала дегустация произведенных сыров и вручение приятных подарков.

Фестиваль @altay_cheese_fest продлиться до 25 сентября, успевайте принять участие в большом сырном розыгрыше!

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