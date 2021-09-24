Как делают сыр? Фоторепортаж

21 и 22 сентября в рамках фестиваля «Дни Алтайского сыра» состоялись экскурсии на заводы алтайских сыропроизводителей:

Стать участниками экскурсий смогли активные и внимательные подписчики, которые первые отвечали на вопросы викторины в аккаунте фестиваля @altay_cheese_fest.

Смотрите как это было:

Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Завод ОП «Быстрянка» АО БМК. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»

Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра» Новоалтайский Маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля «Дни Алтайского сыра»

Участники посетили зону приемки сырья, увидели работу по оценке качества молока, ознакомились со стадиями его очистки, увидели как солится и упаковывается сыр.

Завершением стала дегустация произведенных сыров и вручение приятных подарков.

Фестиваль @altay_cheese_fest продлиться до 25 сентября, успевайте принять участие в большом сырном розыгрыше!