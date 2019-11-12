Как делить ребенка при разводе

За запрет видеться с детьми и близкими родственниками или отказ выполнять решение суда о передаче ребенка после развода родители понесут административную ответственность. С такой инициативой выступил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишет «Парламентская газета».

Дети и их родители празднуют День защиты детей. Михаил Хаустов