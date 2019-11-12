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Жизнь

Как делить ребенка при разводе

За запрет видеться с детьми и близкими родственниками или отказ выполнять решение суда о передаче ребенка после развода родители понесут административную ответственность. С такой инициативой выступил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишет «Парламентская газета».

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Согласно законопроекту, в подобных случаях отец, мать или другой законный представитель ребенка будет наказан штрафом до пяти тысяч рублей или арестом до пяти суток. Такую меру применят, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности, но он все равно не исполняет предписание суда.

Поправки предлагается внести в статью 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Кутепов отметил, что подобные меры против нарушителей уже прописали в 2011 году в статье КоАП. Однако, по его мнению, эта норма почти не работает, поскольку ответственность наступает за повторное правонарушение, а в жизни такие действия носят длящийся характер.

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