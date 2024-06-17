Как дети и взрослые в Барнауле развлекались на фестивале красок — фото и видео

Подробнее о том, как прошел фестиваль, — в репортаже Altapress.ru.
Ксения Паздникова
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16 июня в барнаульском парке «Лесная сказка» устроили фестиваль красок. Весь вечер барнаульцы развлекались со специальной краской Холи, танцевали под музыку и участвовали в конкурсах с веселыми ведущими.
Подробнее о том, как прошел фестиваль, — в репортаже Altapress.ru.
Ксения Паздникова
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