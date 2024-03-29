Как длина волос влияет на сексуальную жизнь

Ученые из Южной Кореи рассказали как длинные волосы влияют на частоту секса. Данные опубликованы в журнале Evolutionary Psychology.

В исследовании участвовали 204 супружеские пары — они прошли онлайн-опрос. В анкете были вопросы о качестве и длине волос, привлекательности, сексуальном желании, а также о частоте секса.

В ходе опроса выяснилось, что женщины с длинными и качественными волосами чаще занимаются сексом со своим мужьями. При этом мужчины признались, что женщины с длинными волосами им кажутся привлекательными.

Ученые заявили, что длинные и здоровые волосы могут говорить о молодости и достатке, что привлекает противоположный пол.

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