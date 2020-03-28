28 марта отмечается народный праздник Александров день. Рассказываем, что принесет долголетие, у кого нужно просить прощение за беспокойство и как в этот день не разлучиться с любимым человеком.

История Александрова дня

Праздник назван в честь трех святых с именем Александр. Священномученика Сидского и двух Кесарийских мучеников.

Святой Александр жил в Сиде в 3 веке и был иереем. Он открыто исповедовал христианскую веру, за что местный правитель Антонин приговорил его к нескончаемым мукам. Все муки Александр перенес со смирением и спокойно преклонил колено перед палачом, который отрубил ему голову. Наблюдавшего за этим Антонина настигли страшные конвульсии. Его смерть стала расплатой за смерть мученика.

В начале 4 века проводился языческий праздник, на котором группа христиан отказалась поклоняться идолам. Два Александра и еще несколько человек выступили вперед и объявили, что готовы пострадать за Иисуса. Все они были подвергнуты публичным истязаниям и обезглавлены.

Волк СС0

Что можно и нельзя делать 28 марта

В народе праздник называют «Лесное ухоженье». 28 марта было принято высказывать почтение лесу и духам, живущих в нем. Перед тем, как зайти в бор, все входящие просят у него разрешения и извиняются за беспокойство.

В Александров день не стоит приближаться к лесу без особой нужды, так как волки становятся очень агрессивными и непредсказуемыми.

Сны, приснившиеся в ночь на 28 марта, могут сбыться через неделю. Если же во сне человек увидит ангела, то он доживет до ста лет.

В этот день нельзя мыть голову — это может привести к разлуке с любимыми.

Лес , сосны. CC0

Приметы 28 марта