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28 марта 0°C

Как дожить до ста лет и почему нельзя мыть голову: народные приметы 28 марта

28 марта отмечается народный праздник Александров день. Рассказываем, что принесет долголетие, у кого нужно просить прощение за беспокойство и как в этот день не разлучиться с любимым человеком.

Лес. Ель
Лес. Ель
СС0

История Александрова дня

Праздник назван в честь трех святых с именем Александр. Священномученика Сидского и двух Кесарийских мучеников.

Святой Александр жил в Сиде в 3 веке и был иереем. Он открыто исповедовал христианскую веру, за что местный правитель Антонин приговорил его к нескончаемым мукам. Все муки Александр перенес со смирением и спокойно преклонил колено перед палачом, который отрубил ему голову. Наблюдавшего за этим Антонина настигли страшные конвульсии. Его смерть стала расплатой за смерть мученика.

В начале 4 века проводился языческий праздник, на котором группа христиан отказалась поклоняться идолам. Два Александра и еще несколько человек выступили вперед и объявили, что готовы пострадать за Иисуса. Все они были подвергнуты публичным истязаниям и обезглавлены.

Волк
Волк
СС0

Что можно и нельзя делать 28 марта

В народе праздник называют «Лесное ухоженье». 28 марта было принято высказывать почтение лесу и духам, живущих в нем. Перед тем, как зайти в бор, все входящие просят у него разрешения и извиняются за беспокойство.

В Александров день не стоит приближаться к лесу без особой нужды, так как волки становятся очень агрессивными и непредсказуемыми.

Сны, приснившиеся в ночь на 28 марта, могут сбыться через неделю. Если же во сне человек увидит ангела, то он доживет до ста лет.

В этот день нельзя мыть голову — это может привести к разлуке с любимыми.

Лес, сосны.
Лес, сосны.
CC0

Приметы 28 марта

  • Чайка прилетела — скоро лед пойдет.

  • Увидел скворца — весна у крыльца.

  • Журавль прилетел — тепло принес.

  • Увидел зяблика — жди стужу.

  • На закате солнце яркое — к дождливым дням.

  • Если по прилете чайки начинают плескаться в воде, значит, погода ухудшится. Если не плескаются, то наступит тепло и начнется ледоход.

  • Голова зачесалась — грядут мелкие проблемы.

  • По традиции в этот день не мыли голову, ведь это предвещало скорую разлуку с любимыми.

  • Родившиеся 28 марта обладают вспыльчивым, недоверчивым характером и острым, как у зверя, слухом. Из них выходят отличные лесники.

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