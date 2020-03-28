История Александрова дня
Праздник назван в честь трех святых с именем Александр. Священномученика Сидского и двух Кесарийских мучеников.
Святой Александр жил в Сиде в 3 веке и был иереем. Он открыто исповедовал христианскую веру, за что местный правитель Антонин приговорил его к нескончаемым мукам. Все муки Александр перенес со смирением и спокойно преклонил колено перед палачом, который отрубил ему голову. Наблюдавшего за этим Антонина настигли страшные конвульсии. Его смерть стала расплатой за смерть мученика.
В начале 4 века проводился языческий праздник, на котором группа христиан отказалась поклоняться идолам. Два Александра и еще несколько человек выступили вперед и объявили, что готовы пострадать за Иисуса. Все они были подвергнуты публичным истязаниям и обезглавлены.
Что можно и нельзя делать 28 марта
В народе праздник называют «Лесное ухоженье». 28 марта было принято высказывать почтение лесу и духам, живущих в нем. Перед тем, как зайти в бор, все входящие просят у него разрешения и извиняются за беспокойство.
В Александров день не стоит приближаться к лесу без особой нужды, так как волки становятся очень агрессивными и непредсказуемыми.
Сны, приснившиеся в ночь на 28 марта, могут сбыться через неделю. Если же во сне человек увидит ангела, то он доживет до ста лет.
В этот день нельзя мыть голову — это может привести к разлуке с любимыми.
Приметы 28 марта
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Чайка прилетела — скоро лед пойдет.
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Увидел скворца — весна у крыльца.
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Журавль прилетел — тепло принес.
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Увидел зяблика — жди стужу.
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На закате солнце яркое — к дождливым дням.
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Если по прилете чайки начинают плескаться в воде, значит, погода ухудшится. Если не плескаются, то наступит тепло и начнется ледоход.
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Голова зачесалась — грядут мелкие проблемы.
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По традиции в этот день не мыли голову, ведь это предвещало скорую разлуку с любимыми.
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Родившиеся 28 марта обладают вспыльчивым, недоверчивым характером и острым, как у зверя, слухом. Из них выходят отличные лесники.