Как фонд Облака стал помогать детям и получил первый грант губернатора Алтайского края на открытие бесплатной продленки

А мы уже и не представляем себе работу в фонде без детского смеха, в абсолютной тишине. Ведь в нашем новом доме на втором этаже по улице Анатолия, 97, куда мы переехали чуть больше месяца назад — поселилось настоящее детское царство с королевой и ватагой счастливых детей.

Это детский центр дневного пребывания детей «По дороге с Облаками» начинает свою музыку, наполненную детскими разговорами, спорами, играми и пением. Королевой в царстве стала Наталья Эдуардовна, педагог с огромным сердцем и изумительной нежной улыбкой. Она нашла подход ко всем детям и даже к детям сотрудников фонда.

Воспитатель Наталья Эдуардовна Фото Сергея Семененко

Вот уже месяц работает наш бесплатный детский центр благодаря поддержке друга — спонсора, которая помогла нам оплатить и аренду, и заработную плату воспитателя. Но мы справились этот месяц не только с помощью одного спонсора. Более 30 доноров поддержали нашу программу помощи женщинам, которые не могут выйти на работу, когда закрываются все детские садики на ремонт и не с кем оставить малыша.

Семь женщин в течение месяца смогли выйти на работу, а некоторые до сих пор приводят своих детей к нам в центр, несмотря на открытие после ремонта детского сада. Потому что их дети изменились и открыли свое сердце, более спокойно играют, не проявляют агрессию и учатся учится. Изменения в поведении детей произошли и благодаря нашему воспитателю Наталье Эдуардовне, и благодаря поддержке спонсора, частных доноров, а также слаженной работы всей нашей команды.

Цетский центр дневного пребывания детей «По дороге с Облаками» Фото Сергея Семененко Фото Сергея Семененко Фото Сергея Семененко

Теперь мы уже не мыслим нашу работу без детского смеха в детском центре.

И мы решили пойти дальше.

До 30 августа в фонде продолжается акция «ШКОЛЬНАЯ ПОРА». Команда фонда собирает средства для покупки спортивной, школьной формы и обуви для тех семей, которые не смогут самостоятельно собрать детей в начальные классы. Сделать пожертвование и поддержать наши семьи вы сможете по ссылке в шапке профиля.

Дети центра «По дороге с облаками» Фото Сергея Семененко Дети центра «По дороге с облаками» Фото Сергея Семененко Дети центра «По дороге с облаками» Фото Сергея Семененко Дети центра «По дороге с облаками» Фото Сергея Семененко Дети центра «По дороге с облаками» Фото Сергея Семененко

И пока идет акция мы разработали программу поддержки учеников начальных классов, которые не могут быть самостоятельно дома после школы, а их мамы вынуждены работать полный рабочий день. Так появилась программа «Продленка «По дороге с Облаками» — как продолжение детского центра. Мы написали грант и вошли в список победителей в губернаторском конкурсе в Алтайском крае.

1 сентября 2020 г. в Барнауле на базе фонда «Облака» появится первая бесплатная продленка на средства губернаторского гранта и будет работать все 9 месяцев, чтобы поддержать семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации. С детьми будут заниматься профессиональные педагоги, волонтеры и мы обещаем — что это будет самая лучшая творческая и интеллектуальная продленка в городе!

Команда центра «По дороге с Облаками» Фото Сергея Семененко

Благодарим доноров за поддержку нашего детского центра, грантрайтера фонда Ольгу Ростовцеву за качественную заявку на грант и губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко за веру и вклад в программы фонда «Облака» по Ликвидации Нищеты!

Вместе мы можем многое изменить уже здесь и сейчас!

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