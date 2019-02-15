Как Галилео Галилей доказал «еретическую» теорию Коперника и смог избежать казни инквизиции

15 февраля исполняется 455 лет со дня рождения Галилео Галилея — итальянского физика, одного из «отцов» астрономии. Он привел доказательства теории Коперника, что Земля вращается вокруг Солнца, и избежал участи одного из предшественников, которого за подобные взгляды казнили. Как ему это удалось, и чем еще знаменит Галилео Галилей — в материале altapress.ru.

Принципы механики , «неровная» Луна и другие открытия Галилео Галилея

Одним из важнейших изобретений Галилео Галилея считается телескоп. Он сконструировал прибор с 30-кратным приближением, пишет ria.ru.

Именно Галилей обнаружил впадины на Луне и выяснил, что Млечный путь состоит из звезд, у Юпитера есть спутники, а на Солнце — пятна. Эти открытия уверили его в правильности идеи, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.

Кроме того, Галилео Галилей изобрел микроскоп и «термоскоп» — аналог современного термометра.

Горы. Космос СС0

Итальянский ученый считается основателем экспериментального естествознания.

Еще среди важнейших открытий Галилео Галилея — два принципа механики: фундаментальный галилеевский принцип относительности для равномерного и прямолинейного движения и принцип постоянства ускорения силы тяжести, пишет phisiki.com.

В целом, Галилео Галилей изменил представления человечества о космосе, о пространстве и движении тел и впервые соединил физику с математикой.

Знаменитое выражение «Книга Природы написана языком математики» принадлежит Галилео Галилею. Оно опубликовано в работе «Пробирных дел мастер».

Галилео Галилей Оттавио Леони , СС0

«Дело Галилея»: ученый против инквизиции

В 17 веке главный труд Николая Коперника «О вращении небесных сфер», в котором утверждается, что Земля вращается вокруг Солнца, находился в списке запрещенных изданий. Причиной было то, что научные факты, изложенные в книге, противоречили некоторым местам из Священного Писания.

Галилео Галилей написал книгу «Диалог о двух системах мира, Птолемеевой и Коперниковой». В ней ученый поддержал гелиоцентрическую теорию Коперника. За это Галилея судила инквизиция.

Несколько десятков лет ранее инквизиция сожгла сторонника коперниковской теории Джордано Бруно. Издание foma.ru отмечает, что Бруно не только поддерживал гелиоцентрическую теорию, но и был упорным еретиком.

Космос. Астероиды. Звезды СС0

На суде инквизиции Галилео Галилей отрекся от своих научных взглядов. Считается, что в конце своего отречения он сказал знаменитую фразу: «А все-таки она вертится!» Но документальных подтверждений этому факту нет.

Последние годы жизни физик провел под домашним арестом в своем имении. Впоследствии «дело Галилея» нанесло большой урон авторитету католической церкви, которая возвела научные представления в ранг практически абсолютной истины.

Книга. Лупа СС0

Сам Галилео Галилей считал себя верным католиком. Но он был убежден, что если познание природы вступает в конфликт с любым авторитетом (даже с Писанием), то разум уступать не должен:

«Мне кажется, что при обсуждении естественных проблем мы должны отправляться не от авторитета текстов Священного Писания, а от чувственных опытов и необходимых доказательств… Бог не менее открывается нам в явлениях природы, нежели в речениях Священного Писания… Было бы опасно приписывать Священному Писанию какое-либо суждение, хотя бы один раз оспоренное опытом».

Галилео Галилей умер в 1642 году. Запрет на большинство работ, которые поддерживали гелиоцентрическую теорию, церковь сняла в 1758 году. И только в 1992 году папа Римский Иоанн Павел II официально признал, что церковь совершила ошибку, осудив Галилея в 1633 году.