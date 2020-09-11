Как боевой генерал Владимир Шаманов посетил Барнаул, где прогулялся и что посмотрел

В Барнауле 9 и 10 сентября с неофициальным визитом находился председатель комитета по обороне Госдумы, Герой России, боевой генерал Владимир Шаманов. Он осмотрел будущий сквер десантников, посетил строящийся гребной канал, открыл спортивную площадку и встретился с губернатором края Виктором Томенко.

Площадка для детворы

Спортивная площадка по мини-футболу с искусственным газоном, раздевалками для спортсменов, трибунами для болельщиков теперь является гордостью местной детворы. Для того, чтобы появилось это современное поле, свои усилия и средства выделил фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества».

9 и 10 сентября Барнаул посетил Герой России , генерал Владимир Шаманов. Эдуард Клипенштейн

Владимир Шаманов,

председатель комитета по обороне Госдумы:

Я благодарен своим коллегам по Государственной Думе и председателю попечительского совета фонда «Защитники Отечества» Артему Шамкову за совместные усилия, благодаря которым у юных спортсменов появилась замечательная современная тренировочная база. Спорт воспитывает многие качества, которые пригодятся сегодняшним мальчишкам, какую бы профессию в будущем они для себя ни выбрали. Это настойчивость, упорство, целеустремленность, чувство товарищества — качества, которые определяют фактическое лицо каждого человека и гражданина.

Во время торжественного открытия мэр Барнаула Вячеслав Франк напомнил гостям праздника о том, что Октябрьский район развивался как промышленное сердце города и имеет славную историю. Именно здесь размещались заводы, эвакуированные во время Великой Отечественной войны из европейской части страны. Так что район вполне заслужил особое внимание к его проблемам и нуждам. А комфортная городская среда — важная часть жизни людей.

Растить губернаторов

Владимир Шаманов считает, что в регионе важно «создавать условия, чтобы рождались новые таланты» во всех сферах, не только в спорте.

Во время встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, кроме вопросов бюджетной обеспеченности края, поддержки социальной сферы и борьбы с коронавирусом была затронута тема молодёжной политики.

Владимир Шаманов,

председатель комитета по обороне Госдумы:

У нас замечательная молодежь. С ней надо на равных разговаривать, а также предоставлять не мнимые, а реальные возможности себя реализовать. Зачастую недооценка молодежи нас самих же, как общество, обедняет. Надо больше давать возможностей молодым людям. Через реализацию их талантов и идей будет улучшаться жизнь нашей страны во всем многообразии: в благоустройстве, науке, технических инновациях. Тогда все у нас получится.

Владимир Шаманов и Виктор Томенко обсудили вопрос о формировании в регионе сообщества молодых патриотов Алтайского края, будущих управленцев. По примеру всероссийского конкурса «Лидеры России 2020». Этот проект будет реализовываться в ближайшие годы под руководством главы региона.

«Я их в бой водил»

Также генерал-полковник посетил в Барнауле Сквер десантников, который был заложен на пр-те Комсомольском. Его создание приурочено к юбилейной дате — 90-летию со дня образования ВДВ России.

9 и 10 сентября Барнаул посетил Герой России , генерал Владимир Шаманов. Эдуард Клипенштейн

Владимир Шаманов,

председатель комитета по обороне Госдумы:

Огромная армия сибиряков, жителей Алтайского края, барнаульцев служили, служат и будут служить в воздушно-десантных войсках. Поэтому этот сквер — символ связи поколений, дань памяти героям прошлого и героям дня сегодняшнего. А то, что современные десантники этого заслуживают знаю точно — я не только с ними общаюсь, я их в бой водил!

В сквере в центре площадки будет установлена скульптурная композиция из металла в виде лестницы, которая уходит в небеса. На каждой ступени будут высечены слова: честь, доблесть, мужество, отвага — это качества, присущие настоящим десантникам. Также в сквере будет установлено освещение — фонари, стилизованные под парашютные кольца. Здесь благоустроят детскую площадку, чтобы это место стало комфортным и удобным для отдыха горожан.

Полностью проект будет закончен к августу 2021 года.

Поездка на гребной канал

9 и 10 сентября Барнаул посетил Герой России , генерал Владимир Шаманов. Эдуард Клипенштейн

В ходе визита на Алтай Герой России посетил и гребной канал, чтобы оценить подготовку спортивного объекта к проведению международного турнира — этапу Кубка мира по гребле, который пройдет с 20 по 23 мая 2021 года в Барнауле.

«Я рад, что моя родина, столица Алтайского края, системно развивается. Это видно по облику города, по инфраструктуре, — отметил Владимир Шаманов. — Уверен, что в ближайшее время гребной канал станет визитной карточкой Барнаула. Вся тренировочная база, инфраструктура, подготовленная к международному турниру, останется для тренировок алтайских спортсменов и для отдыха барнаульцев и гостей края».