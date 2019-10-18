Как герб Барнаула может помочь предпринимателям

Использование официальной геральдики в торговых и деловых целях осуществляется достаточно давно. Еще в Средневековье иметь герб было прерогативой знати, но им охотно пользовались ремесленники, подчеркивающие свою принадлежность к графу или лорду. А если такой возможности у них не было — придумывали и рисовали свои ремесленные знаки.

В наши дни возможность коммерческого использования официальной государственной геральдики упорядочена и зафиксирована в различного рода документах. Сделано это и в Барнауле. Рассказываем о том, как предпринимателям получить такое разрешение и как можно использовать гербовое изображение.

Можно ли предпринимателям использовать в коммерческих целях изображение герба Барнаула? Да, использование юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями герба Барнаула в коммерческих целях допускается. Но для этого у организации или индивидуального предпринимателя должно быть разрешение на право использования.

Что подразумевается под «коммерческой целью»? Это случаи, когда использование герба города Барнаула осуществляется в деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, направленной на получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Как получить разрешение? Выдача разрешения на право использования герба города Барнаула в коммерческих целях является муниципальной услугой, которую предоставляет администрация города Барнаула в лице комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. Разрешение выдается сроком на 3 года.

Где можно использовать герб Барнаула после получение разрешения? Этот перечень достаточно широк. Герб можно использовать: на продукции , выпускаемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

выпускаемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; на товарных знаках и знаках обслуживания в качестве их неохраняемых элементов;

на ярлыках , ценниках , упаковке товара;

ценниках упаковке товара; на зданиях , строениях , сооружениях , транспортных средствах , в помещениях , принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

строениях сооружениях транспортных средствах в помещениях принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; в рекламных объявлениях , в том числе размещаемых в электронных и печатных средствах массовой информации;

в том числе размещаемых в электронных и печатных средствах массовой информации; в иных целях , не нарушающих положения постановления администрации города Барнаула от 26.12.2017 № 2602.

В каких случаях использование герба Барнаула не допускается? В постановлении четко прописаны случаи, не допускающие использования герба. К этому перечню относятся: в сочетании с текстом и изображениями , посягающими на права человека , его честь и достоинство , оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан;

посягающими на права человека его честь и достоинство оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан; с искажениями и неточностями в изображении;

на продукции , не предназначенной для лиц , не достигших совершеннолетнего возраста;

не предназначенной для лиц не достигших совершеннолетнего возраста; на поверхности предметов , испытывающих нагрузки , которые могут привести к искажению элементов изображения;

испытывающих нагрузки которые могут привести к искажению элементов изображения; на бланках , печатях , штампах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за исключением муниципальных предприятий и учреждений , официальных печатных изданий органов местного самоуправления.

Нужно ли получать временное разрешение на использование герба для художественного оформления мероприятий в рамках Дня города? В данном случае это не требуется.

Сколько организаций уже получили такие разрешения? На сегодняшний день герб города Барнаула выдан на право использования в коммерческих целях: ИП Белецкому Андрей Борисовичу, ИП Бельских Дмитрию Александровичу, ООО «Лента-Пром», ПАО «ВТБ24», ООО «КФ «Алтай». Работа в данном направлении продолжается.

Где можно получить дополнительную информацию о порядке использования герба? На официальном сайте города Барнаула www.barnaul.org в разделе «Правовой портал».

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, телефон: 370−473, электронная почта: as15@barnaul-adm.ru.

Справка

В основе многих современных гербов городов России лежат исторические символы. Герб Барнаула сохранил основные элементы, появившиеся на геральдическом знаке несколько столетий назад. Создание и семантика герба Барнаула тесно связаны с историей Томской губернии и, соответственно, с эмблематикой этого города.

Современный вариант герба Барнаула описывается следующим образом: