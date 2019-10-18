Как герб Барнаула может помочь предпринимателям

В наши дни возможность коммерческого использования официальной государственной геральдики упорядочена и зафиксирована в различного рода документах. Сделано это и в Барнауле. Рассказываем о том, как предпринимателям получить такое разрешение и как можно использовать гербовое изображение.
Да, использование юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями герба Барнаула в коммерческих целях допускается. Но для этого у организации или индивидуального предпринимателя должно быть разрешение на право использования.
Это случаи, когда использование герба города Барнаула осуществляется в деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, направленной на получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Выдача разрешения на право использования герба города Барнаула в коммерческих целях является муниципальной услугой, которую предоставляет администрация города Барнаула в лице комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. Разрешение выдается сроком на 3 года.
Этот перечень достаточно широк. Герб можно использовать:
- на продукции, выпускаемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- на товарных знаках и знаках обслуживания в качестве их неохраняемых элементов;
- на ярлыках, ценниках, упаковке товара;
- на зданиях, строениях, сооружениях, транспортных средствах, в помещениях, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
- в рекламных объявлениях, в том числе размещаемых в электронных и печатных средствах массовой информации;
- в иных целях, не нарушающих положения постановления администрации города Барнаула
от 26.12.2017№ 2602.
В постановлении четко прописаны случаи, не допускающие использования герба. К этому перечню относятся:
- в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека, его честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан;
- с искажениями и неточностями в изображении;
- на продукции, не предназначенной для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста;
- на поверхности предметов, испытывающих нагрузки, которые могут привести к искажению элементов изображения;
- на бланках, печатях, штампах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за исключением муниципальных предприятий и учреждений, официальных печатных изданий органов местного самоуправления.
В данном случае это не требуется.
На сегодняшний день герб города Барнаула выдан на право использования в коммерческих целях: ИП Белецкому Андрей Борисовичу, ИП Бельских Дмитрию Александровичу, ООО «Лента-Пром», ПАО «ВТБ24», ООО «КФ «Алтай». Работа в данном направлении продолжается.
На официальном сайте города Барнаула www.barnaul.org в разделе «Правовой портал».
Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, телефон: 370−473, электронная почта: as15@barnaul-adm.ru.
Справка
В основе многих современных гербов городов России лежат исторические символы. Герб Барнаула сохранил основные элементы, появившиеся на геральдическом знаке несколько столетий назад. Создание и семантика герба Барнаула тесно связаны с историей Томской губернии и, соответственно, с эмблематикой этого города.
Современный вариант герба Барнаула описывается следующим образом:
Герб города Барнаула представляет собой щит французской геральдической формы (без короны и ленты). На лазоревом (голубом) фоне среди серебряных (светло-серебряных) горных пород на зеленой траве дымящаяся червленая (красная) доменная печь с золотым (желтым) огнем внутри, означающим плавление серебряных горных пород. Над доменной печью изображен символ основной тягловой и транспортной силы в горной промышленности и сельском хозяйстве — серебряный (белый) скачущий в правую сторону конь, который означает движение вперед, преодоление препятствий, силу духа жителей города Барнаула и их стремление к достижению поставленных целей.