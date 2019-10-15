Как готовится к старости барнаульский истеблишмент

В разгаре месячник пожилого человека. Кругом «концерты лучших творческих коллективов» и подарки в виде продуктовых наборов для пенсионеров и ветеранов труда. Однако есть люди, которые сами выбирают, когда становиться пожилыми. Или вовсе не становиться. Как вы готовитесь к старости? Такой вопрос мы задали известным в крае персонам.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Конечно, готовлюсь. Считаю, что это надо делать в любом возрасте, даже молодом. Про себя могу сказать, что, в первую очередь, стараюсь вести здоровый образ жизни. Надеюсь, в преклонном возрасте это поможет мне быть в хорошей форме. Еще одна форма «подготовки» — это наши дети, у меня их четверо. В старости кто еще может порадовать, кроме них.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

Максим Тушков,

директор по развитию сети «Грильница»:

По физическим ощущениям — с каждым годом становлюсь только моложе. В прошлом году я увлекся триатлоном, уже в этом — прошел три дистанции за три месяца. Это довольно серьезный результат. На следующий год хочу пройти полную дистанцию. Такая умеренная физическая подготовка полезна для сердца, сосудов. Развиваю компанию. В планах лет через 30 войти в топ-10 крупных компаний мира. Для этого проводим работу с сотрудниками, должно вырасти большое количество сильных управленцев. Будущее для меня — это семья, поэтому уделяю много внимания близким. Буквально недавно у меня родился второй ребенок. Важно, что останется после тебя.

Директор по развитию сети «Грильница» Максим Тушков. Анна Зайкова

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС:

Да, готовлюсь. Еще когда я работал над кандидатской диссертацией, мне пришлось изучить демографические тенденции России. Я понял: моему поколению пенсии не видать. Тем более, что я работаю в сфере образования, где невысокие зарплаты и, соответственно, в будущем — низкие пенсии. Поэтому вместе с женой мы формируем определенные накопления, которые смогут нам обеспечить более-менее приемлемый образ жизни на пенсии. Мы поставили четкие цели и двигаемся к их достижению. Кроме того, я не ухожу из высшей школы — это одна из немногих сфер, где можно трудиться буквально до последних дней. Хочу работать долго, так как считаю, что работа — необходимое условие жизни человека. И с финансовой точки зрения, и с точки зрения психического здоровья.

Владислав Вакаев , депутат АКЗС. Дмитрий Лямзин

Константин Денисенко,

генеральный директор компании «ЗИАС Машинери»:

Не готовлюсь к старости, не думаю об этом. Старость еще очень далеко.

Съезд «Мой бизнес». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Алексей Меркулов,

владелец сети спортзалов «Рельеф»:

Веду здоровый образ жизни с прицелом на будущее. Воспитываю детей, пока здоровый и сильный — могу как можно больше для них сделать. Очень люблю животных, наверное, в будущем займусь разведением собак. У меня был питомник мопсов, но из-за нехватки времени постепенно прекратил этим заниматься.

Алексей Меркулов в колонии. 22.fsin.su

Вадим Климов,

галерист , драматург , арт-критик:

Я не чувствую себя пожилым человеком, но, с другой стороны, четко осознаю свои 53 года. Просто время молодости изменилось. Раньше человек в 19−20 лет уже взрослый, а сейчас в 25 лет еще дети. Пять лет назад я понял, что к 50 годам должен, грубо говоря, перестать работать, «отправить» себя на пенсию. Я много сделал для того, чтобы у меня были какие-то доходы. И все идет спокойно. Но это такая — сознательная — пенсия, просто переход в другой вид деятельности. Не все могут так понимать будущее, но у меня все специально настроено. Я скорее переживаю за физическую немощь. Но веду активный образ жизни, езжу на велосипеде, хожу в горы.