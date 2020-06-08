Как говорить правильно, красиво и убедительно, чтобы выжить

Если вы не верите в это, то приглашаем для начала принять участие в бесплатных вебинарах «Школы публичной политики Жанны Борнеманн».
Эти курсы позволят вам погрузиться в мир познания своих скрытых возможностей и самопознания через искусство коммуникаций.
Наши вебинары пройдут по темам:
- Говори просто. Просто говори…
- Одна из программ — через коучинг коммуникаций
- Искусство ведения переговоров. «Я — диагностика» или на что я способен в переговорах
Жанна Борнеманн- практикующий сертифицированный коуч ICF Эриксоновского университета, руководитель «Агентства Событий Борнеманн», учредитель проекта «Школа публичных выступлений», эксперт по коммуникациям и продажам. Опыт продаж рекламы с 2000 года, обучает коммуникациям в переговорах с нуля.
Как нас найти?
Барнаул. пр. Социалистический, 109/204
Москва ул. Садовническая, 78/5. станции метро Павелецкая (8 мин), Новокузнецкая (15 мин), Таганская (15 мин).
Запись любым удобным мессенджем: +7−906−966−52−84, +7−925−029−56−30
Подробную информацию можно получить на сайте: Borneman.ru и в наших аккаунтах.