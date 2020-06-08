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Жизнь
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Как говорить правильно, красиво и убедительно, чтобы выжить

В интернете и социальных сетях появилось множество объявлений о речевых тренингах и искусстве публичного выступления. Многие оценивают их критически: «Зачем мне это, я же не политик? Для кого мне выступать? Что говорить? Что мне это даст?». Не торопитесь с выводами. Талант публичного выступления можно развить, и это станет вашим дополнительным преимуществом в любом деле.

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Если вы не верите в это, то приглашаем для начала принять участие в бесплатных вебинарах «Школы публичной политики Жанны Борнеманн».

Эти курсы позволят вам погрузиться в мир познания своих скрытых возможностей и самопознания через искусство коммуникаций.

Наши вебинары пройдут по темам:

  • Говори просто. Просто говори…
  • Одна из программ — через коучинг коммуникаций
  • ‪Искусство ведения переговоров. «Я — диагностика» или на что я способен в переговорах

Жанна Борнеманн- практикующий сертифицированный коуч ICF Эриксоновского университета, руководитель «Агентства Событий Борнеманн», учредитель проекта «Школа публичных выступлений», эксперт по коммуникациям и продажам. Опыт продаж рекламы с 2000 года, обучает коммуникациям в переговорах с нуля.

Как нас найти?

Барнаул. ‪пр. Социалистический, 109/204
Москва ул. Садовническая, 78/5. станции метро Павелецкая (8 мин), Новокузнецкая (15 мин), Таганская (15 мин).

Запись любым удобным мессенджем: +7−906−966−52−84, +7−925−029−56−30

Подробную информацию можно получить на сайте: Borneman.ru и в наших аккаунтах.

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