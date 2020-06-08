Как говорить правильно, красиво и убедительно, чтобы выжить

В интернете и социальных сетях появилось множество объявлений о речевых тренингах и искусстве публичного выступления. Многие оценивают их критически: «Зачем мне это, я же не политик? Для кого мне выступать? Что говорить? Что мне это даст?». Не торопитесь с выводами. Талант публичного выступления можно развить, и это станет вашим дополнительным преимуществом в любом деле.