В интернете завирусился новый мем. На видео грустный пингвин издает звук Noot-Noot (слышится как «Нут-нут»), после чего в полном ужасе смотрит прямо в камеру на зрителя. Чем он так обеспокоен и за что понравился людям — в материале altapress.ru.

Откуда пришел грустный пингвин?

Пингвин по имени Pingu пришел из одноименного пластилинового мультфильма, созданного Отмаром Гатменом. Детский сериал выпускался с 1990 по 2000 год для телевидения Швейцарии компанией The Pygos Group.

Сериал был очень популярен по всему миру, так как персонажи разговаривали на выдуманном языке.

Что значит Noot-Noot?

Звук Noot-Noot не означает ничего конкретного. Можно предположить, что это одно из слов «пингвинячьего» языка, на котором общались герои сериала.

Когда пингвин проник в интернет?

Первое видео с Pingu появилось на YouTube в 2011 году. В ролике собрали сцены с пингвиненком, который часто говорил Noot-Noot.

Первый мем с Noot-Noot

3 мая 2022 года ютубер с никнеймом Telepurte опубликовал анимацию. Пингвин произносит свое известное Noot-Noot, после чего в кадре появляется испуганная мордочка персонажа крупным планом под под мелодию Lacrimoza Моцарта.

В этот же день деятельные подписчики начали создавать множество мемов, используя ролик для самых разных ситуаций.

Почему мем стал популярен?

Мем стали использовать в случаях, когда необходимо подчеркнуть гнетущую атмосферу и экзистенциальный ужас.

Особенно мем стал популярен в жизненных ситуациях. Один ютубер вспоминал, как потерялся в пять лет и чувствовал себя точно так же, как Pingu.

Другие используют видео с пингвиненком, чтобы подчеркнуть настоящий ужас от происходящего.