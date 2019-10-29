Как и для чего в Барнауле открыли бизнес-школу для детей и подростков

В учебном центре GURU открылся клуб юного предпринимателя «Куб». В ноябре начинается формирование групп на новый учебный год — курс рассчитан на детей и подростков от 8 до 20 лет. Создатели «Куба» ставят перед собой цель развить в детях навыки предпринимателя, научить ребенка создавать бизнес-идею и составлять бизнес-план. Кроме того, клуб обещает своим ученикам встречи с известными предпринимателями края и экскурсии на предприятия.

Обо всем этом, а также об истории создания «Куба» и учебном процессе мы поговорили с основателем клуба Татьяной Внучковой и ее супругом Павлом Внучковым, который будет обучать юных предпринимателей.

— Начнем с предыстории. Расскажите, как у вас появилась идея создать детский клуб предпринимателя? С чего началась история создания клуба?

Павел: — Идея зародилась в 2017 году. Моя супруга открыла учебный центр, у меня был свой бизнес-проект. В наше время не было никакого обучения предпринимателей, мы всегда учились методом проб и ошибок.

Поэтому подумали: а почему бы не научить детей, начиная чуть ли не со школьного возраста, основам предпринимательской деятельности, которые помогут им открыть бизнес и не наступать на те грабли, на которые мы наступали?

Так родилась идея. Мы долго ее обдумывали, проверяли специальные занятия для детей, чтобы узнать, как они отреагируют, и поняли главное — им это очень интересно.

Татьяна и Павел Внучковы. Фото: архив учебного центра GURU.

Татьяна: — Идеи рождаются в процессе. Для современных родителей очень важно заложить в своего ребенка такие навыки и знания, которые сделают его успешным. Мы видим, что некоторые родители стараются по максимуму: водят ребенка в музыкалку, художку, на спорт, в языковую школу и т. д. И действительно, ребенок все это схватывает. А потом он выходит во взрослую жизнь и сталкивается с тем, что его знания и таланты нужно научиться продавать, реализовывать.

В нашем случае так и произошло. Два взрослых человека, считающих себя в какой-то сфере экспертами, оказались на рынке и должны были продать свои навыки и компетенции. Я предполагала, что выйду и скажу: «Я — кандидат наук, филолог» — и ко мне выстроится очередь желающих. Нет, не выстроилась. И этот вызов побудил нас спросить у себя, что мы делаем не так.

Отсюда появилась идея учебного центра, идея обучить ребят предпринимательству. В их среде это находит отклик. Все хотят самореализоваться. Но еще ребята понимают, что предпринимательство — большая ответственность. Это длинный путь, требующий целенаправленной подготовки.

В Барнауле открыли бизнес-школу для детей и подростков. Фото: архив учебного центра GURU.

— Павел сказал, что вы проводили для детей занятия, которые выявили спрос на обучение предпринимательству. Можете рассказать, как они проходили?

Татьяна: — В нашем учебном центре есть выездной лагерь. Мы его открывали исключительно из прагматических соображений — в летнее время нужно какую-то занятость обеспечивать, поскольку есть обязательства перед арендодателями.

Мы создали лагерь, собрали ребят, привезли их, и перед нами встал вопрос: чем занимать детей? Мы пробовали учить всему. Иностранные языки? Пожалуйста! Игры и мастер-классы? Пожалуйста! И так методом проб и ошибок мы предложили им игру «День предпринимателя». Дети участвовали в ней с огромным удовольствием. Мы пошли дальше и предложили больше предпринимательских игр, спросили, хотят ли они заниматься проектной деятельностью. Дети откликнулись, им это интересно. Тогда мы подумали: а почему бы нам не построить весь выездной лагерь на идее предпринимательства? Так и сделали. Все прошло успешно.

Павел Внучков. Фото: архив учебного центра GURU.

Павел: — Особенность клуба в том, что мы не занимаемся обучением. Сейчас теорию можно легко найти в интернете. Детям интересен практический опыт. И мы решили приглашать известных предпринимателей на наши занятия, потому что они — практики и расскажут то, о чем никакой информации не найдешь.

Приглашали, например, руководителя одной крупной оптово-розничной фирмы. Он рассказывал, как начинал свой бизнес, что сначала мыл подъезды, а заработанные деньги не прогулял — отложил. Затем купил детали для компьютера — собрал свой первый ПК. Потом его продал, а на эти деньги что-то другое купил, и т. д. И дети поняли, что бизнес можно начинать с нуля.

Такая форма подачи материала оказалась самой востребованной. Разумеется, только этим мы не ограничиваемся. Также организовываем экскурсии на предприятия. В этом году возили детей на предприятие «Сисорт», где сепараторы производят. Я даже объяснить не могу детям, что такое сепаратор. Но вы не представляете, насколько их заинтересовала экскурсия, у них глаза горели. Тогда мы поняли, что интерес есть именно к такой подаче. Главное — не рассказать теорию, а передать опыт.

— Расскажите, что представляет собой учебный курс? Сколько он длится?

Татьяна: — Программа довольно подвижная — сказать, что все зафиксировано, что она в будущем не изменится, мы не можем. Мы разбили годовую программу на пять модулей. Это очень удобно. Ребенок посетил несколько занятий, почувствовал, что это не его, модуль освоил — этого достаточно. Он может прийти всего на месяц. Если посчитает, что это интересно и он хочет больше, — пожалуйста, может взять весь год и в лагерь с нами поехать.

В Барнауле открыли бизнес-школу для детей и подростков. Фото: архив учебного центра GURU.

— Можете перечислить эти модули?

Татьяна: — В первом модуле мы знакомим ребят с историей предпринимательства, делимся с ними основными принципами бизнеса. Во втором они будут создавать бизнес-идею, составлять бизнес-план.

В третьем модуле планируем преимущественно заниматься риторикой, научим ребят управлять своими эмоциями. В четвертом расскажем о том, как следует управлять конфликтами, научим искусству ведения переговоров.

В последнем модуле займемся финансовой грамотностью, расскажем ребятам о правовой ответственности предпринимателя. В финале курса ученики должны будут защитить свой бизнес-план.

Павел: — Также планируем домашнее задание давать на неделю. Например, провести опрос: насколько эффективна будет твоя бизнес-идея, насколько люди заинтересованы в ней.

— Нужно ли будет ребятам в течение года сдавать какие-нибудь контрольные работы или экзамены?

Павел: — Если ребенок пройдет все модули, в финале получит готовый бизнес-план — это основная цель. Мы придерживаемся формата клуба, поэтому никаких экзаменов нет. В конце мы выдаем сертификат, подтверждающий, что ученик прошел курс обучения.

Татьяна: — Мы хотим, чтобы ребята прошли свой предпринимательский путь легко, готовились к нему играя. Чтобы их бизнес-планы были рабочими в будущем. Чтобы дети смогли их реализовать, найти инвестора. Но все это исключительно по собственному желанию. Это то, к чему мы стремимся.

Как только появляется «должен» — сразу выключается внутренняя мотивация. Мы обозначаем ребятам, чему они будут учиться, предлагаем им участвовать, но не принуждаем их.

В Барнауле открыли бизнес-школу для детей и подростков. Фото: архив учебного центра GURU.

— Когда вы начнете формировать учебные группы? Привязана ли эта дата к определенному месяцу, например к сентябрю?

Павел: — Мы только начинаем формировать группы. Умышленно не брали сентябрь, потому что это такой месяц, когда детям совсем не до каких-либо дополнительных занятий.

Татьяна: — Никакой привязки нет. Занятия пока точечные, они не имеют системного характера. Например, сейчас ребята, которые к нам ходят, не работают над бизнес-планом, но они улучшают навыки коммуникации, интеллектуально развиваются. Мы их приглашаем на занятия бизнес-клуба. Опять же, поскольку нет слова «должны», мы просто приглашаем. Придут они, может, кого-то приведут с собой. Занятия будут как общегрупповые, так и индивидуальные. Как только в группе набирается пять человек, она начинает занятия.

— Вы сказали, что к вам приходят дети разного возраста. Давайте обозначим: с какого и по какой?

Павел: — Мы разделили учеников на три возрастные категории. Младшая группа- 8−11 лет, среднее звено — 12−15 лет, старшая — 16−20 лет. Но поскольку пока детей не очень много, ребята разных возрастов занимаются вместе. Это очень хорошо работает в лагере, где все вместе живут, играют, учатся. В клубе все-таки будем придерживаться возрастных групп.

— Что получит ребенок по завершении учебного курса?

Татьяна Внучкова. Фото: архив учебного центра GURU.

Татьяна: — Наверное, самое важное — проверить свой интерес. У ребенка должно сформироваться понимание, интересно ему это или нет. Кто-то, наверное, отсеется, скажет: «Предпринимательство — это так сложно, в нем столько рутины и ответственности». А кто-то решит: «Мне это близко, меня зацепило».

Второй момент — ребенок выйдет с опытом встреч с интересными людьми. В принципе все люди интересны. Любой профессионал — врач, учитель или предприниматель — по-своему интересен. Но в бизнесе очень много людей глубоких и неординарных. Наверное, потому, что в эту сферу идут люди с желанием, со своей внутренней целью. Я хочу свой мир, свой проект реализовать. Поэтому встречи с такими людьми очень ценны и полезны.

Третье — общение со сверстниками, поскольку у современных детей наблюдаются проблемы с коммуникацией. Уже взрослые подсели на гаджеты, а про подростков и говорить нечего. Они в этом виртуальном мире живут, а здесь есть возможность поработать в команде, пообщаться с единомышленниками.

Но главное — ребята получат важное понимание: «что я могу» и «что мне нужно в себе развивать». Они получат мотивацию к учебе, к бесконечному освоению новых опций и навыков. И если у подростка это понимание сложится — в жизни ему это очень поможет.

Павел: — Мы всегда говорим, что, пройдя курс обучения, ребенок не обязательно станет предпринимателем. Но он разовьет у себя умение выступать на публике, обучится ораторскому искусству. Все мы попадаем в ситуацию, когда тебя поднимают неожиданно и говорят: «Ну-ка, скажи речь». А когда полный зал людей — начинаешь комплексовать, запинаться, заикаться. Даже если ребенок научится четко излагать свою мысль — лишним это не будет.